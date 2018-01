[Video] Se desploma techo en la Bolsa de Valores de Yakarta; hay más de 70 heridos

Yakarta, Indonesia.- Al menos 72 personas resultaron heridas hoy en Indonesia al hundirse el techo del vestíbulo de uno de los edificios de dos torres que acoge la Bolsa de Valores de Yakarta, que tuvo que ser desalojada durante unas horas.

Los heridos, muchos de los cuales eras estudiantes que visitaban el edificio a mediodía, fueron trasladados a cuatro hospitales de la capital, indicó la Policía de Yakarta.

El portavoz de la Policía de Yakarta, Argo Yuwono, descartó en declaraciones a los medios presentes en el exterior de la Bolsa que la causa del derrumbe fuese una explosión, mientras continúa la investigación.

More than 70 injured when the floor of the Jakarta stock market collapses (CCTV Footage) ➡️ Más de 70 heridos al hundirse el suelo de la bolsa de Yakarta ( CCTV Vídeo) @manential @PressTV pic.twitter.com/0OyWZABlf3 — Disruptive Signal (@disruptivesigna) 15 de enero de 2018

La mayoría de los trabajadores de la Bolsa regresaron a sus puestos de trabajo para la sesión de la tarde.

Imágenes de testigos en las redes sociales y la televisión mostraron los escombros del derrumbe, personas tendidas en el suelo y otras saliendo del edificio tras el accidente.

En un primer momento, las fuerzas especiales acudieron al lugar del accidente debido a la posibilidad de que pudiese ser un atentado.

Decenas de heridos por colapso de entrepiso en edificio de la Bolsa de #Indonesia #Jakarta #jakartastockexchange pic.twitter.com/YH4WLrRNGm — Reuters Latam (@ReutersLatam) 15 de enero de 2018

El 24 de mayo pasado, dos islamistas se suicidaron al hacer estallar los explosivos que llevaban en una estación de autobuses de Yakarta y causaron la muerte de tres agentes en un atentado atribuido a un grupo afín al Estado Islámico.

Indonesia, donde la población musulmana representa cerca del 88% de sus 260 millones de habitantes, ha sufrido varios atentados islamistas este siglo, entre ellos el perpetrado en la turística isla de Bali en 2002, que causó 202 muertos.