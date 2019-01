Alfaro exige al Gobierno Federal y Pemex den la cara ante desabasto de combustible

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, truena contra el Gobierno Federal y les exige dar la cara tanto a Pemex como a la Secretaría de Energía y al superdelegado. Pide que definan cuándo y cómo van a resolver el desabasto que hoy afecta la vida económica del estado, la cotidianidad y el bolsillo de los jaliscienses.

En su cuenta de redes sociales, el mandatario estatal redactó: "Basta de que el Gobierno Federal y Pemex no den la cara ni hablen con la verdad, ya basta de decisiones unilaterales y que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existieran".

Aclaró nuevamente que su gobierno respalda el combate al robo de hidrocarburos "pero que se ha ejecutado sin estrategia, sin medidas preventivas y sin socializar con las autoridades que pudimos ayudar a mitigar las graves consecuencias". El @GobiernoJalisco ha demostrado una vez más toda su disposición para ayudar, pero este problema lo generó el presidente y su gobierno debe resolverlo. Ni el estado ni los municipios vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos que se deje de tratar así a Jalisco. ¡Ya basta! — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 13 de enero de 2019



Ofrece el apoyo estatal "pero este problema lo generó el presidente y su gobierno debe resolverlo. Ni el estado ni los municipios vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos que se deje de tratar así a Jalisco. ¡Ya basta!", "Jalisco y todo México, merecemos que se nos hable de frente y con la verdad sobre un tema que amenaza con convertirse en un problema gravísimo para el país".

