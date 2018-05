En cacería hecha por la Fiscalía del Estado van nueve borgistas detenidos

CANCÚN, Q. Roo.- “En Quintana Roo no habrá impunidad”, dijo en septiembre de 2016 el entonces nuevo gobernador, Carlos Joaquín González, en clara referencia a la persecución que su gobierno haría en contra de la gestión anterior, y hasta el momento han sido nueve los detenidos –incluyendo al ex mandatario Roberto Borge-, en una cacería hecha por la Fiscalía del Estado que se ha movido por cielo, mar y tierra, sin importar fronteras estatales, para cumplir con esa encomienda.



Ahora, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer que los amparos de Rosa Yolanda Angulo, madre de Roberto Borge, ex gobernador de la entidad y de Claudia Romanillos, ex directora del IPAE, quedaron sin efecto, por lo que la Fiscalía busca su aprehensión, ambos casos en referencia a la compra-venta de terrenos del estado a un precio menor al real.

El comunicado destaca que los amparos de Rosa "N" amparo 300/2018 y Claudia Romanillos, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario durante la Administración de Borge, amparo 302/2018, han quedado sin efecto, por lo tanto pueden ser aprehendidos por la policía ministerial

Hasta ahora han sido capturados Mauricio Rodríguez Marrufo, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda funcionario durante el gobierno de Roberto Borge, por desempeño irregular de su función y más tarde fue liberado tras pagar la caución por 38 millones de pesos, con lo cual saldó el daño al estado.

Paulina García, ex funcionaria del IPAE por el delito de desempeño irregular de la función pública; Carlos Acosta, ex director de VIP Saesa (servicios aéreos), también por desempeño irregular de la función pública; Víctor Loyola ex director fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el mismo delito de lo anteriores.

También fue capturado el año pasado Roosvelt Ercé Barrón Barrera, ex tesorero de Roberto Borge y más tarde fue puesto en libertad al contar con un amparo; Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo por presunto peculado.

Sin duda los casos más sonados fueron la aprehensión del ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría por desempeño irregular de la función pública y la reparación del daño por 534 millones de pesos, de acuerdo con la carpeta de investigación 151/2017. Hoy se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud.

Y finalmente, el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, quien fue detenido en la ciudad de México y trasladado a Chetumal como presunto responsable del quebranto financiero al gobierno de Solidaridad.

El ex gobernador Roberto Borge fue aprehendido en junio del año pasado en Panamá, donde fue preso hasta que fue trasladado el Ceferepsi de Ayala en Morelos, donde permanece hasta la fecha, y es requerido por la justicia estatal.