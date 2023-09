Gobierno de Sinaloa niega estar en alerta máxima por extradición de Ovidio Guzmán

Culiacán, Sin.- Ante la confirmación de la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que no existe una alerta máxima en el estado.

Es importante recordar que cuando fue detenido el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán el pasado 5 de enero, la capital sinaloense experimentó un aumento en la violencia.

"No estamos, podríamos decir, en alerta máxima. Simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde, cuidando a la gente. Ni siquiera fuimos notificados de la extradición, ya que ese es un asunto que resuelven el Poder Judicial y el Ejecutivo, además de la intervención de la Cancillería", comentó.

Posibles incidentes

Rocha Moya indicó que existe preocupación por la posibilidad de que se produzcan hechos violentos debido a la extradición de Guzmán López.

No obstante, aclaró que no desea "malas vibras" y destacó que no se solicitará un apoyo especial al gobierno federal para implementar un operativo especial.

"No quiero malas vibras, digo yo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todo transcurra sin problemas".