Fue un ataque directo contra el líder del PVEM en Morelos: fiscal

Fue un ataque directo contra el líder del PVEM en Morelos, Javier Estrada, el que sufrió la mañana de este viernes en Cuernavaca, confirmó el fiscal Uriel Carmona Gándara.

La agresión se registró frente a las instalaciones del SAT en avenida Paseo del Conquistador, colonia Maravillas, en la capital de la entidad, en donde el exdiputado local y federal fue herido de al menos tres balazos, uno de ellos en el cráneo.

De inmediato fue trasladado al Hospital General “Dr. G. Parres”, en donde los médicos reportan su estado de salud como grave.

“Vengo del punto del lugar, lo que les puedo decir ya sin dudas es que tenemos dos indicios balísticos, dos casquillos de arma corta, es decir, de una pistola calibre 9 milímetros. Tenemos confirmado que se trata de un ataque directo, no es un asalto, no es un robo con violencia, no iban por los vehículos ni por las pertenencias de la víctima”, explicó Carmona Gándara.

El fiscal Uriel Carmona, confirmó que se trató de un ataque directo en contra del líder del Partido Verde en Morelos, #JavierEstrada



Carmona Gándara, dio a conocer que en el pasado el exdiputado federal había sufrido un altercado, lo cual será investigado

El fiscal detalló que en el ataque participaron varios hombres: “se está determinando el número exacto, cuando menos dos, y se utilizó una motocicleta blanca para acercarse a Javier Estrada”.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía estatal, el también empresario, de 55 años de edad, acudió a las instalaciones del SAT para realizar unos trámites cuando fue interceptado por los motociclistas, quienes abrieron fuego en su contra para de inmediato darse a la fuga.

La dependencia también indico que Estrada González es propietario de varios negocios, entre ellos uno relacionado con medios de comunicación.

