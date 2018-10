Insiste IP: pagar lo justo en tarifas de luz, no excesos

VILLAHERMOSA, Tab.- Mientras la iniciativa privada de Tabasco ha reiterado que las empresas también sean incluidas en el “borrón y cuenta nueva” en el pago de tarifas eléctricas ofrecido a particulares, o en su caso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diseñe un programa de reestructuración de adeudos, empresarios de Sinaloa recibieron el apoyo de legisladores para gestionar menores costos ante la Comisión Reguladora de Energía.

Ante la oferta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Pablo Jiménez, opinó que se debe realizar un estudio de fondo para determinar si es factible o no aplicar esa condonación, pues solo en la entidad la deuda con la CFE rebasa los ocho mil millones de pesos de más de 521 mil ciudadanos que no pagan el servicio desde 1995.

Otras opiniones de dirigentes empresariales apuntan a un acuerdo con el gobierno, ya que un eventual ajuste a las tarifas sería un aliciente ante la poca competitividad que se tiene con otros estados. Miles de tabasqueños se encuentran adheridos a los padrones de resistencia que manejan tanto el PRD como Morena.

QUIEREN TARIFAS JUSTAS

Por su parte, el empresariado de Culiacán coincide en que se debe regular de manera justa la tarifa de la energía eléctrica y no condonar los rezagos que tengan algunos, ya que es un servicio que no quieren dejar de pagar. La dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, Sofía Caro Mendívil, expresó que considera que no se debe de dejar de pagar por los adeudos que los ciudadanos tengan, pues esa no es la solución.

A pesar de que enfrentan un aumento frecuente, Caro destacó que ellos buscan la modificación de la tarifa para pagar lo que se consume realmente. De este modo, agrega, se beneficia a los empresarios para seguir operando, mantener a las familias y aportar en la derrama económica .

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, capítulo Culiacán, Octavio Crespo Sánchez, comentó que la medida debe ser para el sureste del país, para que tenga un mejor desarrollo, y en el caso del norte de México señaló necesaria la aplicación de tarifas justas y no condonar a todos.

APOYARÁN LEGISLADORES

En reunión de empresarios con la diputada federal de Morena, Yadira Santiago, y el legislador del PAN, Carlos Castaños, acordaron gestionar la disminución de la tarifa con la Comisión Reguladora de Energía, con el objetivo de sensibilizar a las autoridades para llegar a un acuerdo de pagar un servicio justo.