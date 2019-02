Balean en intento de asalto a diputado federal de Morena en Edomex

Teoloyucan, Méx.- (OEM-Informex).- Roberto Ángel Domínguez Fernández, diputado federal de Morena, fue atacado a tiros cuando acompañado por su sobrino, circulaba a bordo de su vehículo por la Carretera Teoloyucan-Huehuetoca, en lo que se presume fue un intento de robo de vehículo.

“Yo quisiera pensar que se trató de un intento de asalto porque no hemos tenido problemas con nadie, ni hemos recibido amenazas”, señaló el diputado federal por el Distrito XXVIII, con cabecera en Zumpango.

El legislador, en entrevista telefónica, relató que alrededor de las 04:00 horas del domingo, viajaba junto a su sobrino de identidad reservada a bordo de su automóvil de la marca Volkswagen Bora, con destino a su casa en Zumpango, explicó que, al llegar a la altura de la comunidad Santa María Tezcalyacac, un vehículo Ibiza Seat color blando le cerró al camino.

Domínguez Fernández, refirió que del vehículo descendieron dos sujetos armados, que vestían sudadera y le apuntaron con sus armas de fuego. El asambleísta, pensó se trataba de un robo, debido a que en dicha carretera son constantes los atracos, y no un ataque directo, ya que no ha recibido amenazas.

Añadió que quien conducía el automóvil, era su sobrino, quien no se detuvo por lo que los sujetos les dispararon en varias ocasiones, Durante el ataque, el diputado federal, recibió dos balazos que se alojaron en su brazo derecho.

El legislador y su sobrino continuaron con su marcha hasta llegar al hospital de San Juan Zitlaltepec, en el municipio de Zumpango y de ahí fue trasladado a bordo de una ambulancia, al hospital de especialidades.

“Me sacaron la placa del brazo, es un calibre pequeño y no afectó hueso ni tendón, me dicen que por el momento no puede hacer una cirugía, debido a que es un calibre pequeño, esperan con tratamiento ir viendo qué se puede hacer.

Ya hay antecedentes, que ahí que en esa carretera han asaltado a mucha gente, lo que pido es que debería haber mayor seguridad en la zona. Hay parajes solitarios donde han asaltado a los autobuses y estudiantes. Se tiene que reforzar la vigilancia”, apuntó.

De manera extra oficial trascendió que el diputado había sostenido un altercado en un restaurante de la zona y que, al momento del percance tenía aliento alcohólico.

El vehículo donde viajaban los agresores, marca Seat, tipo Ibiza, color blanco, de acuerdo a reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuenta con una Carpeta de Investigación con número NUC CUA/CUA/FC4/037/041146/19/02, por el delito de robo con violencia, perpetrado el 09 de febrero de este año.

Por la agresión al Diputado Federal, se dio inicio a la Carpeta de Investigación por el delito de robo de vehículo, contra quien resulte responsable.