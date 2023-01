"Cometió el peor error de su vida", dice esposa de conductor que atropelló a Jorge Claudio

Valeria Ávila, esposa de Ken Omar "N", quien atropelló y mato al señor Jorge Claudio, vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, defendió a su pareja afirmando que es un buen hombre.

A través de un video difundido en Instagram, la mujer dijo que no es para fomentar odio hacia nadie, sino para que los conozcan.

Afirmó que son una familia normal y el tiempo no lo pueden regresar, enfatizó que su esposo es un buen hombre, “cometió un error, pero no sale con la mentalidad de atropellar a una persona”.

Señaló que en ningún momento negaron haberlo hecho si no al contrario sabían lo que tenían que enfrentar; de acuerdo a la declaración, indicó que la mamá de Ken Omar nunca fue a gritar que solo les ofrecerían 230 mil pesos a los tamaleros, porque ellos saben que la aseguradora es la que se encarga de los hechos.

Indicó que no están familiarizados con el tema de la indemnización porque es algo que cubre la aseguradora de BBVA, dijo que es un procedimiento largo.

Señaló que lo que están tratando hacer con el seguro es no dejar desamparados a los hijos de Don Jorge, índico “es una situación que jamás vimos venir, nos está consumiendo como familia, lo amo y lo conozco perfectamente”.

En representación de su esposo y familia pidieron una disculpa a la familia de Don Jorge porque no es algo que hubieran querido que sucediera; dijo que todo se ha salido de las manos “a mí me gustaría hacer algo para la familia, pero no puedo regresar a su papá, ni al esposo”.

Sin influencia en el gobierno

Indicó que han recibido amenazas, no son ricos y todo lo que tienen lo van pagando, indicó que no conocen a ningún político, que no conocen a Karla Fiesco que es la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, indicó “nunca hemos tenido contacto con ningún personaje político”.

Indicó que deben observar bien las fotos, porque ella no conoce al hombre que sale con la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, mostrando dos fotos diferentes.

Enfatizó que no se le hizo correcta la manera en cómo se llevaron a Ken Omar porque encañonaron a su hija y sobrina, ambas menores de edad, por lo que las niñas se asustaron demasiado.

Comentó que todo lo que están haciendo es conforme a la ley y que es un tema el cual no está en sus manos, que han sido asesorados para seguir correctamente la ley.

Para finalizar el video pidió nuevamente disculpas en nombre de su esposo y ella a la familia de Don Jorge, “lamentamos muchísimo lo sucedido, esperamos que encuentren paz en sus corazones, para encontrar paz en nuestros corazones también”.

Primera detención

Tras la agresión, Ken Omar fue detenido por primera vez, pero fue puesto en libertad 48 horas después por la Ministerio Público Leticia Meraz, adscrita a la Fiscalía del Edomex.

La FGJEM informó que el aprehendido fue presentado ante el Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio culposo, con base en los elementos de prueba hasta ese momento aportados.

Segunda detención

Ante las acciones y presión de la familia, la mañana del sábado el Fiscal mexiquense recibió en sus oficinas a los familiares para entablar un diálogo y darle una solución al problema.

A 24 horas de que se dio esta reunión, el Fiscal dio los primeros resultados, pues Omar "N", el automovilista que atropelló y mató al tamalero, ya fue detenido en Toluca por elementos de la FGJEM.

Ahora la carpeta de investigación que se inició por estos hechos será cuidada y bien fundamentada para que no se vuelven a cometer los mismos errores que permitieron a Omar "N" salir en libertad 48 horas después de su captura el pasado 24 de diciembre y que ahora sí se haga justicia como desde el primer momento fue la exigencia de los familiares del tamalero.