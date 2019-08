Detenidos en Guanajuato, sin nexos con ejecutados en Uruapan: FGE

Luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana federal, Alfonso Durazo, afirmara que se investiga a 14 detenidos en Guanajuato por el asesinato de 19 personas en Michoacán, el Fiscal General del estado del Bajío, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que fueron 16 personas las capturadas, de las cuales, dijo, no se tienen elementos para vincularlas con los hechos en Uruapán.

En rueda de prensa conjunta con el titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini; Zamarripa Aguirre dijo que las 16 detenciones se dieron en los municipios de Silao e Irapuato y que los detenidos son investigados por homicidios en esas demarcaciones, sin embargo, sobre los hechos de Uruapán dijo, que a la autoridad federal le compete sostener esa acusación.

“Las personas detenidas han dado positivo en los diferentes casos de homicidios en las ciudades de Salamanca, Irapuato y Silao (…) en este momento no podemos decir que las personas no tienen relación con otro hecho en algún otro estado, sin embargo, lo que puedo informar es sobre la participación en los municipios que he referido”, acotó.

Además, dentro de las detenciones fueron cateados un par de domicilios, sitios donde se localizó más de mil dosis de droga, varias armas cortas y largas, así como vehículos de motor entre autos y motocicletas que eran utilizados para cometer diferentes crímenes.

IDENTIFICAN A LAS VÍCTIMAS

En Michoacán, la Fiscalía General del estado ha identificado a 12 de las 19 víctimas; en ocho de los casos ya se procedió a la entrega de los cuerpos a sus familiares, mientras que, en el resto, continúan con diligencia protocolarias.

Los ocho cuerpos que han sido entregados, corresponden a Joshua R., Gabriel H., Cinthia Lizbeth N., Miguel Ángel J., Luis Alberto G., Guadalupe S., Javier C. y Luis Alberto T.; todos ellos con domicilio en la ciudad de Uruapan.

Algunas de las personas identificadas cuentan con antecedes de actividades delictivas, aseguró el fiscal general Adrián López Solís, aunque no reveló los nombres ni los delitos con los cuales están relacionados, no descartó que estas 19 personas muertas, encontradas en Uruapan el día jueves 8 de agosto, estén relacionadas con los cárteles de la droga en el vecino estado de Michoacán.

Además, informó que se interrogó a los familiares de cuatro personas reclamadas, quienes afirmaron que desde el pasado 4 de agosto dejaron de verlas.