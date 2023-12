Detienen a Andrés N, colaborador del ex alcalde Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Andrés “N”, quien se desempeñó como Coordinación de Asesores de Raymundo “N”, ex presidente municipal de Toluca.

Andrés "N" es investigado por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión contra el padre de la ex esposa de Raymundo N, quien también se desempeñaba como funcionario de Toluca.

El ahora detenido fue trasladado esta mañana al Estado de México para ser ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Almoloya de Juárez.

Se trata de la primera detención de este caso, toda vez que continúan prófugos de la justicia Raymundo N y otros cinco ex funcionarios municipales.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el ex edil y 6 de sus colaboradores, entre ellos Andrés N.

Los hechos

De acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, el pasado 12 de abril, por instrucciones de Raymundo N, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares del padre de Viridiana, y lo habrían privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, según la misma línea de investigación, Raymundo “N” estableció comunicación con la denunciante para exigirle, mediante amenazas y uso de lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal condicionando la libertad de la víctima a esta exigencia. Ante la gravedad de las amenazas, la ex esposa entregó la documentación. No obstante, estos hechos fueron denunciados por ex esposa y supuesta agraviada.

Cabe señalar que la búsqueda del también ex diputado y secretario de Movilidad y sus ex colaboradores continúa y se ha extendido por varios puntos de la capital del Estado de México.

