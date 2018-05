Fallece bebé que sufrió quemaduras en atentado contra exfiscal de Jalisco

Fallece la primera víctima tras la persecución y atentado contra el secretario de Trabajo en Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se trata de un bebé de ocho meses, quien sufrió quemaduras de 100% de la superficie corporal y sería trasladado a la Fundación Michou y Mau.

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó el deceso en estos momentos; el estado de salud de la madre de familia es grave con quemaduras de alto grado.

Asimismo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó la noticia a través de su cuenta de twitter, "reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño".

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 22 de mayo de 2018

El Gobierno de Jalisco ha transferido recursos extraordinarios, sin mencionar la cantidad del financiamiento, para la atención de las y los pacientes lesionados en el atentado.

El director del Sistema de Atención de Urgencias Médicas (SAMU), Yannick Nordín Servín, indicó que de los 16 lesionados atendidos durante el atentado en contra del secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y la percusión en la Zona Metropolitana de Guadalajara con el incendio de un camión de pasajeros, cuatro personas fueron dadas de alta.

El funcionario de salud evitó mencionar los hospitales en donde se encuentran hospitalizados, solo dijo que son de tercer nivel de atención médica. Entre los lesionados fueron siete mujeres y seis hombres con heridas por quemaduras y arma de fuego de alto calibre.