Fiscalía confirma desaparición de funcionario federal en Chilpancingo

El Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barilla, confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la desaparición del ciudadano, Reynaldo Pulido Rodríguez, coordinador de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), quien no es localizado desde el pasado miércoles cuando salía de su casa en Chilpancingo.

Entrevistado luego de asistir a la Cuarta Sesión Ordinaria del Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guerrero, Santos Barilla, reveló que la tarde de los miércoles familiares de la persona extraviada acudieron al ministerio público a levantar una denuncia por desaparición.

"Hasta este momento los indicios que tenemos es una desaparición de persona no localizada estamos en búsqueda de esa persona y los indicios los estamos procesando para ir descartando líneas de investigación correspondientes, expresó.

De los Santos Barilla, señaló que la víctima se encontraba en su casa y salió para subirse a su camioneta, desde ese momento se desconoce su paradero y se encuentran valorando indicios para saber si fue privado de su libertad por algún grupo delincuencial o exista algún otro delito.

"Estaba en su casa él, salió normal su camioneta estaba normal se está procesando, están haciendo los dictámenes correspondientes y vamos a hacer la valoración de todos los indicios que tenemos y los datos de prueba.. Son diferentes zonas donde están operando con diferentes corporaciones y la policía estatal", señaló.

Detalló que se lleva a cabo un operativo especial donde participan todas las corporaciones de seguridad para dar con el paradero de esta persona, quien hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecida y no secuestrado como se informó en algunos medios de comunicación.

"Estamos procesando las entrevistas ayer estuvo en su casa salió de su casa no llegó a una reunión en la mañana pero no hay ningún indicio en este momento que nos indique algún otro tipo de delito... Estamos haciendo las investigaciones correspondientes hay algunas líneas de investigación y en este momento iniciamos la carpeta por la desaparición de personas en este caso y no localizada", insistió.