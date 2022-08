Investigarán a detenidos en motel de Culiacán por actos violentos en Tijuana

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que en Culiacán fueron detenidas 6 personas que se habían refugiado en un motel de la ciudad, luego de huir de Baja California por ocasionar actos violentos en la ciudad de Tijuana y otras.

El mandatario refirió que la detención se llevó a cabo gracias a una colaboración que solicitó el gobierno de Baja California a Sinaloa. Sin embargo, dijo que todavía se desconoce cuáles fueron los actos violentos que realizaron estas 6 personas.

"No tenemos más información, Baja California pidió a las áreas de seguridad colaboración para eso, pero nosotros no tenemos claridad de ese tema. No sabemos por qué, eso lo tiene que venir a investigar el ministerio público de allá, solamente es una colaboración que se hizo, donde ellos detectaron que venían hacia acá", dijo.

Por lo pronto, señaló, será el ministerio público de Baja California quien lleve a cabo la investigación de este caso.

Asimismo, indico que los agentes del MP de Baja California podrían ya encontrarse en la capital sinaloense.

Referente a los actos de violencia que se presentaron en diversas partes del país, Rocha Moya señaló que en Sinaloa seguirá vigente el operativo de blindaje a las entradas y salidas del estado.

