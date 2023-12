Ningún líder criminal detenido en Guerrero durante el gobierno de Evelyn Salgado

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) no han registrado en los informes mensuales de seguridad la captura de un solo líder criminal en Guerrero desde octubre de 2021, cuando la gobernadora Evelyn Salgado asumió el poder.

Si bien las fuerzas de seguridad federales —de acuerdo con los informes mensuales— reportan cinco detenciones de “objetivos prioritarios” de organizaciones criminales guerrerenses en dicho periodo, las capturas no se dieron en la entidad que gobierna la morenista Salgado, sino en Morelos (cuatro) y Michoacán (una).

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La inexistencia de capturas en ese estado se da a pesar de que Guerrero se ubica actualmente como la séptima entidad más violenta del país, con mil 411 homicidios dolosos en lo que va del año; de registrar la disputa territorial de al menos ocho grupos delictivos (cuatro locales y cuatro nacionales); de las agresiones y secuestros a periodistas en los últimos días y de tener a tres de los 25 municipios con el mayor número de homicidios dolosos (Acapulco, Chilpancingo e Iguala).

Sociedad Violencia deja sin clases a 254 mil niños en Chiapas y Guerrero

David Saucedo, especialista en temas de seguridad, justicia y criminalidad, comenta que en Guerrero “hay una estrategia muy similar del gobierno federal con la que ha aplicado en Sinaloa, Zacatecas y Michoacán, es decir, la estrategia de jugar el papel de árbitro para hacer que disminuya la violencia homicida, pero normalmente no funciona y termina convirtiéndose en aliado de alguno de los grupos criminales, atacando al grupo rival”.

“Lo que tenemos en Guerrero es un panorama complejo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que aspira es a la pacificación de territorios mediante una especie de pax narca en distintas zonas del país, y está por demás decir que en Guerrero no funcionó y no va a funcionar. No se ve la posibilidad de una paz tutelada por el Estado”, señala.

Detalla que en la entidad la disputa por territorios, plazas y corredores es entre cuatro organizaciones criminales locales: Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIA), en donde se han incorporado grupos delictivos con presencia en el territorio nacional y enorme capacidad de violencia: los cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Rusos, afín al CDS bajo el mando del capo Ismael El Mayo Zambada.

No se ve la posibilidad de una paz tutelada por el Estado (en Guerrero)

Según los informes mensuales del gobierno federal, que presentan en las conferencias matutinas los integrantes del gabinete de seguridad, correspondientes al periodo de octubre de 2021 a noviembre de 2023, las entidades que han registrado el mayor número de capturas de “objetivos prioritarios” del crimen organizado son Jalisco, con 50; Michoacán, con 49; Zacatecas, con 39; Tamaulipas, con 38, y Guanajuato, con 32.

Los estados que reportan cero detenciones de estos líderes criminales son Baja California Sur, que está en el lugar 32 de criminalidad del país, con 22 homicidios dolosos en lo que va del año, de acuerdo con el informe de seguridad del pasado 14 de noviembre; Yucatán, en el sitio 31, con 28 homicidios dolosos; Campeche, en el sitio 28, con 87 homicidios dolosos, y Guerrero, en el lugar siete, con mil 411 homicidios dolosos.

Las capturas de líderes criminales guerrerenses corresponden a Jorge N o Garrobo Viejo, jefe de plaza de Guerreros Unidos, registrada el 15 de abril de este año en Cuautla, Morelos; Ángel N, alias El Tacón, lugarteniente de Los Rojos en ese estado, ocurrida el 20 de agosto de 2022 en Miacatlán, Morelos, así como la de Erick N, El Erick, también de Los Rojos, que se realizó el 31 de marzo de 2022 en la carretera Alpuyeca-Jojutla, Morelos.

Sociedad Asesinan en Guerrero a Bruno Plácido Valerio, líder de la UPOEG

Otras detenciones fueron las de Juan Miguel N, el 16 de abril de 2022, en Tepalcatepec, Michoacán, de ese mismo grupo delictivo, y una más en Cuernavaca, Morelos, el 3 de mayo de 2022, que corresponde a Salvador N, también de Los Rojos, acusado de participar en la desaparición el 27 de septiembre de 2014 de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Saucedo opina que esta espiral de violencia en Guerrero, aunado a la inexistencia de capturas de “objetivos prioritarios” en la entidad, “apuntan a lo que ya se había venido comentando desde hace por lo menos dos años, en el sentido de que los grupos políticos que apuntalaron a Evelyn Salgado en la gubernatura tenían un tipo de vínculo con las mafias locales, quienes luego reclamaron, a través de redes sociales y narcomantas, que las autoridades electas no habían cumplido los acuerdos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Testimonios recabados por El Sol de México con vecinos de las colonias Progreso y Centro, en Acapulco, tras el impacto del huracán “Otis”, quienes instalaron barricadas y fogatas en las noches para evitar actos de rapiña, indicaron que fueron los miembros del Cártel Independiente de Acapulco (CIA) los que encabezaron los saqueos a negocios y el robo a casas particulares.

Ramiro Sanabria, residente de la colonia Progreso, afirmó que los vecinos lograron detectar la presencia de estos delincuentes porque “es bien sabido en el puerto que operan en vehículos con placas de la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México”. Expuso que, incluso, realizaron dichos actos de saqueo y rapiña “con la complacencia de la policía municipal y la estatal”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music