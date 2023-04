Difieren audiencia del titular del INM por caso de incendio en Cd. Juárez

La audiencia de Francisco Garduño Yáñez, comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos, fue diferida para el próximo martes 25 de abril a las 9:15 horas.

Los abogados argumentaron que la carpeta de investigación les fue entregada apenas minutos antes de la audiencia, por lo que no estaban preparados para la defensa de su cliente.

Rodolfo Pérez Velázquez, defensor particular de Garduño, inicio la audiencia señalando que no habían tenido acceso a los documentos porque se le habían proporcionado al defensor de oficio, sin embargo al renunciar Garduño al abogado gratuito, se debió correr traslado al defensor privado, pero esto no sucedió.

Garduño acudió a la sala de audiencia acompañado de un médico particular de apellido Castruera, quien se hace cargo de atender la diabetes que padece.

Al término de la audiencia, el titular del INM señaló que acudió voluntariamente a la cita fijada por el juez y en ningún momento se ha sustraído de la acción de la justicia, al contrario, él es el más interesado en que se llegue al fondo de este asunto.

Garduño enfrenta un caso por la muerte de 40 migrantes

Este día, Garduño Yáñez debía comparecer ante un juez de control para que se le informara de los delitos por los cuales la Fiscalía General de la República lo investiga, a efecto de que pueda realizar su debida defensa jurídica.

A su arribo el comisionado iba escoltado por una patrulla de la Guardia Nacional, al parecer, parte de su seguridad personal. Entró por la puerta de invitados y de inmediato se presentó al área de acceso a las salas de audiencia.

Garduño tuvo que acreditarse siguiendo el protocolo de cualquier otra persona que ingresa al área de audiencias, al igual lo hicieron las tres personas que lo acompañan.

Este viernes también se reanudará a las 10:00 horas la audiencia que se sigue a Antonio N., quien es también un alto funcionario de migración.

También y a la misma hora se dará inicio a la audiencia de vinculación o no a proceso de Salvador N., quien fuera delegado en el estado del Instituto Nacional de Migración.

Se espera que esta última audiencia se prolongue por varias horas.

Sera entonces este viernes una jornada de audiencias legales trascendentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos aquella noche trágica del 27 de marzo, donde perdieron la vida 40 personas y 27 más resultaron heridas.

