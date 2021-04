Caso Verónica Fonseca: Liberan a joven retenida por su orientación sexual

La joven Verónica Fonseca fue liberada del lugar a donde la llevaron “sí, estaba privada de su libertad, ya viaja rumbo a Colima”, informó la organización civil Unión Diversa de Jalisco AC (UDJ).

A través de las redes sociales, Alondra Zamudio dio a conocer el pasado 8 de abril que su novia Verónica Fonseca estaba privada de la libertad al ser llevada contra su voluntad a terapias de reconversión para tratar su orientación sexual.

Fascinación Jiménez, de Unión Diversa de Jalisco, dio a conocer que la chica ha sido liberada y que sí estaba contra su voluntad; "está bien y va rumbo a Colima”, aclaró.

🔴🔴🔴 Hola a todos, ayúdenme a dar con el paradero de Vero. Necesitamos respuesta, no pedimos más, estamos intrigado el porque la familia insiste en no dar pruebas de su paradero ni de su condición.

Vero Fonseca Diaz, no necesita esto, AYUDA#GDL #Colima #manzanillo #LGBTQ



Vero Fonseca Diaz, no necesita esto, AYUDA#GDL #Colima #manzanillo #LGBTQ pic.twitter.com/M0YMGANW4W — Alondra Zamudio (@Alondra_LRZ) April 9, 2021

Alondra, su pareja es originaria de Arandas, Jalisco, y fue quien se movilizó para interponer la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, de Conared Jalisco.

Se solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas diera notificación a las comisiones estatales de Colima y Jalisco y a partir del 13 de abril se procedió a la búsqueda de Verónica en Jalisco con el protocolo de perspectiva de diversidad sexual, como lo indicó Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco.

Este miércoles, por medio de un comunicado de prensa, Unión Diversa urgió a las autoridades a la búsqueda, pronta localización y presentación con bien de Verónica.

La orientación sexual “no es algo que se pueda corregir no es una enfermedad, esto que hacen es un fraude (terapias de reconversión), hacemos un llamado a nuestras autoridades a cerrar los centros o anexos de rehabilitación que realicen estas prácticas, atención a quien otorga los permisos para que operen, ya que están siendo cómplices de estos delitos y violaciones a los derechos humanos.

"Al Congreso del Estado de Jalisco legislar ya, ley que prohíba las Ecosig y castigue a quien las practique en todo el estado", subrayaron.

