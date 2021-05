"¡Mataron a mi defensor!", Adrián LeBarón lamenta asesinato de Abel Murrieta

Adrián LeBarón lamentó el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora.

La tarde de este jueves, el también exprocurador general del estado, fue asesinado en un ataque directo mientras entregaba folletos a peatones y automovilistas.

"¡Mataron a mi defensor!", expresó LeBarón en Twitter sobre quien fuera el abogado de su familia.

¡Mataron a mi defensor! Hoy mataron cobardemente a quien decidió defendernos legalmente. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Estado de Derecho? Qué chingados hacemos @lopezobrador_ ,el país nos quiere a todos vivos para hacer patria… Dios te bendiga amigo Abel, y esto no queda impune… — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 14, 2021 Mataron a nuestro gran amigo y abogado Abel Murrieta. Estamos hasta la madre de exigir justicia mientras vemos morir a los nuestros



Hermano, tu nombre no será olvidado, con mucho dolor se suma a los nombres de nuestra familia. Tu lucha por un mejor país, siempre será nuestra💔😭 — Bryan LeBaron (@BClebaron) May 14, 2021

En entrevista con Milenio TV, Adrián LeBarón comentó que este viernes, tenía planeado reunirse con Murrieta en Tijuana, Baja California para comunicar los avances del caso contra los responsables de la masacre en Bavispe, Sonora.

Este el asesinato número 21 de un candidato durante el proceso electoral 2021 de acuerdo con el registro de Organización Editorial Mexicana.

¿Quién fue Abel Murrieta?

Licenciado en Derecho de profesión, pero se ha desempeñado en la esfera pública desde hace años, al participar como Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora del 2003 al 2004 y como Procurador del 2004 al 2012, marcando su periodo el incendio en la Guardería ABC.

Además, del 2012 al 2015 fungió como Diputado Local Distrito XVI y siguió el siguiente trienio como Diputado Federal.