Vinculan a proceso a empresario y aspirante a precandidato independiente Carlos Mimenza

Un juez federal vinculó a proceso al empresario inmobiliario y aspirante a precandidato presidencial independiente, Carlos Mimenza Novelo, por amenazas de muerte en contra del también empresario Amir Ibrahim.

Sin embargo Mimenza enfrentará el proceso en libertad, aunque cuenta con medidas cautelares como no salir del país sin previa autorización, no acercarse al agraviado ni su familia, así como no estar en los alrededores de la fuente de trabajo del quejoso.

Tras varias horas de audiencia en la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Cancún, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Mimenza Novelo, por lo que el juicio oral dará inicio el próximo 20 de marzo.

Al salir del edificio del PJF, Carlos Mimenza rechazó que esta situación vaya afectar su carrera presidencial, en la que como se sabe, se encuentra en la etapa de respaldo ciudadano establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual concluye el 19 de febrero.

Amir Ibrahim destacó que con esta acción se sienta un precedente en Quintana Roo, ya que el Juez consideró que hay una probable culpabilidad por parte del empresario inmobiliario.

Lo anterior, con base en las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como los argumentos que interpusieron los abogados del denunciante.

“El Juez determinó con base en las pruebas presentadas por la FEADLE y todos los argumentos que teníamos para demostrar que tenía que ser vinculado, dictó un auto de formal vinculación a proceso”, dijo Ibrahim.

Las denuncias surgieron luego de que Amir Ibrahim, dueño del portal El Quintana Roo, sostuvo que recibió una serie de amenazas por WhatsApp y llamadas telefónicas de Carlos Mimenza.

El empresario inmobiliario fue notificado de la denuncia por personal federal, sin embargo, aseguró desconocer la existencia de la demanda y pidió aplazar su audiencia programada para el martes pasado.

El fiscal federal le dio a conocer la carpeta de investigación –que consta de 594 hojas– y la evidencia presentada en su contra.