Violencia no da tregua en Guanajuato

LEÓN. Este domingo la entidad registró una grave actividad delincuencial en diferentes municipios como León, Dolores Hidalgo y Celaya, por lo que hay una grave situación de inseguridad.

En el municipio de San Francisco del Rincón se registró un fuerte enfrentamiento a balazos entre hombres armados y la Policía Municipal. De manera extraoficial se supo que los elementos de seguridad llegaron hasta un domicilio ubicado en la calle Jardín de los Tulipanes de la colonia Villa Jardín de dicho municipio donde fue la agresión.

Justicia Cuatro muertos deja ataque armado en bar de Celaya

Al ver la resistencia de los delincuentes, se solicitó el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes realizaron un fuerte operativo de seguridad en toda la zona, incluso, desde las carreteras, pues había retenes.

Aunque se supo de manera previa que hubo detenidos, no se precisó cuántos ni su identidad y esta información no ha sido confirmada por las autoridades. En el suceso no se registraron personas fallecidas ni lesionados, todo quedó en una fuerte balacera, pero más tarde, se reportó otra balacera en el Libramiento Sur a la altura de la avenida Del Bosque en la entrada a San Bernardo.

Por otra parte, en León, un grupo de jóvenes atacaron a dos elementos de la Policía Municipal mientras brindaban un servicio por accidente en la colonia Cerrito de Jerez.

Tras un choque donde sólo hubo daños materiales, los oficiales llegaron para atender el servicio, sin embargo, varios sujetos de uno de los vehículos involucrados en el accidente se tornaron agresivos y los comenzaron a agredirlos.

Los elementos lesionados fueron identificados como Omar Alejandro, quien presentó una lesión en hombro derecho provocado por un ladrillo; y Eduardo, con una lesión en mano izquierda provocada por una piedra.

Mientras que en Dolores Hidalgo, la madrugada de ayer tres jóvenes, entre ellos un estudiante, fueron asesinados en un ataque con arma de fuego en la comunidad de Adjuntas del Río, además también se reportaron heridos. Hasta el cierre de edición se desconocía la identidad de los fallecidos.

En este municipio se han registrado al menos tres ataques con armas de fuego las últimas 42 horas, lo que ha dejado seis víctimas en total.

PRENDEN FUEGO A EMPRESA ECOFRIGO

Mientras que en la comunidad de Santa María del Refugio, por segunda vez, la empresa Ecofrigo fue incendiada la madrugada del domingo.

Fue a las 4:00 de la mañana que se recibió el reporte de incendio en la empresa recicladora antes citada, misma que el pasado martes 24 se incendió a mediodía y la cual quedó con diversos daños. Bomberos de Celaya acudieron al llamado de emergencia y comenzaron los trabajos para sofocar las llamas, que de igual manera que el primer incendio eran bastante altas, también llegaron elementos de Protección Civil.

Por esta situación no se reportaron personas heridas ni fallecidos,, sin embargo, habitantes de las comunidades aledañas reportaron en redes sociales que el olor era muy fuerte e insoportable pues cabe recordar que la empresa reciclaba refrigeradores, los cuales contienen espuma de poliuretano por mezcla poliol e isocionato, químicos tóxicos.

En el momento del percance arribó personal de la Sedena, Guardia Nacional, Fuerzas Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y Tránsito que resguardaron el área y evitaron el paso de personal en la zona de riesgo.

De manera extraoficial, dicha empresa fue incendiada a propósito, pero serán las autoridades correspondientes quienes investiguen los hechos.

Con información de Blanca Mireles/El Sol del Bajío