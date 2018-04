AMLO responde a Slim sobre el NAIM: si es un buen negocio, que lo haga con su dinero

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), pidió a Carlos Slim que, como la buena persona que es, se serene y no atienda las peticiones del presidente Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas para desprestigiar su movimiento a través de la discusión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).



Al finalizar un mitin en San Luis Río Colorado, Sonora, prometió al magnate de Grupo Carso no poner en riesgo sus inversiones ni las de los otros tres principales inversionistas, entre ellos Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Salinas de Gortari; su único objetivo, dijo, es acabar con la corrupción.

"Seguramente le pidió el favor Salinas o Peña para que nos cuestionara, pero yo le diría a Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara, que yo no estoy en contra de los empresarios, lo único es que ya no quiero, porque así me lo pide el pueblo de México, que ya no haya corrupción", explicó.

FOTO: VÍCTOR FÉLIX

No obstante, el tabasqueño difirió con Slim Helú, quien minimizó el alto costo del NAIM, y le mandó a decir que "si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero, si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión".



Esta tarde, el empresario ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su posición sobre el nuevo aeropuerto tras los reiterados llamados de López Obrador sobre cancelarlo.



El presidente honorario de Grupo Carso defendió que el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto no se debe de ver desde la óptica de que "si sale más o menos caro", sino desde el impacto que tendrá la inversión en esa región del país.

"En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico en un área como lo es el NAICM. Es un gran detonador, sólo lo puedo comparar con el Canal de Panamá", dijo.

FOTO: ADRIÁN VÁZQUEZ