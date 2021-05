Atacan a balazos a candidato de alcaldía en Tamaulipas; no se reportan heridos

Jesús Galván García, candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, en Tamaulipas, fue atacado a balazos junto con su equipo de campaña en al zona norte del estado, sin que se reporten heridos.

El hecho se registró en el ejido Francisco Villa, donde integrantes de la comitiva de avanzada y simpatizantes de Chuy Galván recorrían la zona como parte de las actividades proselitistas

Galván aseguró que fueron atacados en dos ocasiones, "estoy muy enojado, pero no me van a amedrentar, seguiré yo solo haciendo campaña, si tienen algo contra mí que no se arriesgue a nadie"

Los priistas viajaban en una camioneta F150, asegurando que el ataque provino de personas armadas que viajaban en una camioneta tipo Tahoe, dándose un primer ataque en la brecha a Ruiz Cortines y otra en inmediaciones del ejido Francisco Villa.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, aseguró en sus redes sociales que "la violencia está imparable y ha marcado este proceso electoral. Ahora intentan intimidar a nuestro candidato a la alcaldía de San Fernando, Chuy Galván".

Aseguró que "las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio esta crisis que atenta contra la democracia, contra los ciudadanos y contra quienes buscan representarlos dignamente a través del voto, sin importar el partido al que pertenezcan".

En el mismo sentido, expresó el presidente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, quien apuntó que "en el @PRITampsOficial condenamos el ataque que sufrió la comitiva de nuestro candidato a presidente mpal en #SanFernando Chuy Galván, afortunadamente solo fueron daños materiales. Exigimos mayor seguridad en el proceso elector".

El pasado 24 de abril el candidato a diputado por el PVEM, Francisco Rocha Chávez, fue asesinado en Ciudad Victoria, sin que hasta el momento haya personas detenidas al respecto.

De acuerdo con el registro de Organización Editorial Mexicana (OEM), suman 23 candidatos, precandidatos o aspirantes a cargos de elección popular asesinados durante el presente proceso electoral.