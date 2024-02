Atacan a balazos a ex alcalde de Taxco Omar Jalil Flores

El ex alcalde de Taxco Omar Jalil Flores Majul fue atacado a balazos en las inmediaciones del municipio de Buenavista de Cuéllar, el hecho se registró en la autopista Iguala-Cuernavaca a la altura de la caseta de Zacapalco que se encuentra en el municipio de Buenavista de Cuellar, fuentes de la Secretaría de Seguridad confirmaron la agresión y anunciaron un despliegue para buscar a los delincuentes.

De acuerdo con los datos que se tiene hasta el momento, el ex alcalde y ex diputado se trasladaba en su camioneta particular cuando fue interceptado por sujetos armados que lo atacaron y afortunadamente salió ileso de la agresión.

Sobre el incidente fuentes de la fiscalía Estatal señalaron que se trató de un ataque para despojarlo de su vehículo, otras versiones indican que se trató de un intento para secuestrarlo y él en declaraciones vía telefónica a reporteros les informó que trataron de levantarlo y advirtió que se trata de un hecho ligado a temas políticos.

SSP de Guerrero descarta atentado contra alcalde de Taxco: quedó en medio de balacera tras asalto

Omar Jalil en este momento se encuentra buscando ser nuevamente candidato a la presidencia municipal de Taxco, un municipio que ha sido azotado por la violencia a consecuencia de la disputa territorial de grupos delincuenciales y donde también hace unos días atentaron contra el actual alcalde Mario Figueroa Mundo.

En Taxco se resalta también que en los últimos días del año pasado un grupo delincuencial privó de su libertad a 12 trabajadores del ayuntamiento y de estos al menos 9 siguen en calidad de desaparecidos.

También el sector del transporte fue amenazado y atacado y durante dos semanas estuvo detenido todo el sector. En el caso de los participantes de las actividades de la semana santa también se ha denunciado extorsiones y amenazas a penitentes, a pesar de ello este año está confirmado que se realizará todo el ritual de penitentes.

