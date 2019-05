Cuitláhuac recomienda a Yunes Linares usar Vitacilina "para el ardor"

Boca del Río, Ver.-El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, solicitó a su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares a pasar a la oficina de Atención Ciudadana para aclarar acerca de la supuesta recuperación de bienes.

Luego de que el exgobernador, respondiera a través de su ex director de Comunicación Social, Elias Assad Danini, de que se recuperaron 1 mil 500 millones de pesos entre bienes, obras de arte y dinero en efectivo, el mandatario estatal, argumentó que no ha recibido ningún informe oficial de parte del panista por lo que esperara que se comunique con él.

“¿Dónde esta el comunicado? Yo no recibí nada, más bien vi en medios de un ciudadano apellidado Assad o ¿Cómo se apellidaba el de comunicación social de la anterior administración? Ese comunicado es del ciudadano Elías Assad, del ciudadano Yunes no he recibido ningún comunicado entonces pues esperare que se comunique y que diga lo que tenga que decir a su derecho, yo lo invito a que pase a la oficina de Atención Ciudadano porque es un ciudadano y que a si derecha tenga algo que decir o pedir”, indicó.

Hizo hincapié que la pasada administración pacto con el exgobernador priista, Javier Duarte de Ochoa y mostró una fotografía del ex candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador con Duarte de Ochoa.“Miren, que se acuerde bien quien fue el que pacto”, mostrando la fotografía de ambos personajes de la política veracruzana.

Entre risas, García Jiménez, reiteró que la campaña ya pasó y recomendó la crema “vitacilina” para el ardor.

“La campaña ya pasó y que, si no ha superado lo que le sucedió en la campaña, este esta muy bueno para el ardor, ahí que lo utilice”, insistió.

Justicia Ejecutan en un bar a hijo de síndico del ayuntamiento de Chalma, Veracruz

Justicia Desde La Bestia arrojan a migrantes a las vías en Veracruz; uno murió mutilado