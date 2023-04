Delfina Gómez no tiene miedo a los debates, asegura Morena en el Edomex

Por separado, Higinio Martínez y Horacio Duarte aseguraron que Delfina Gómez, candidata de "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México", conformada por Morena, PVEM y PT, no tiene miedo a debatir con su contrincante político de "Va por el Estado de México", Alejandra Del Moral, luego de que la maestra solicitará cambiar la fecha del primer debate.

Morena no rehuye al debate: Horacio Duarte

El coordinador de la campaña en el Estado de México aseguró que se aplazó por temas estrictamente de agenda. En conferencia de prensa reiteró que con 20 puntos de diferencia, la maestra Delfina “no tiene miedo al debate”.

Al referirse a las denuncias interpuestas, aclaró que las elecciones se ganan con votos el 4 de junio. Cabe destacar que el primer debate se realizará del 20; sin embargo se solicitó cambiarlo al 28 abril; “hemos pedido al IEEM y no hay truco mayor”, detalló.

Política Delfina Gómez solicita al IEEM cambiar fecha del primer debate

Afirmó que el tema de la oposición es que quieren convertir sus derrotas en triunfos. "Históricamente los debates no han modificado los resultados de las elecciones”, reiteró Horacio Duarte.

El delegado especial de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda afirmó que no hay ningún miedo a debatir y la maestra lo hará con la otra candidata, pero será en el momento adecuado, cuando se den las condiciones.

Advirtió que quien va perdiendo no pone las reglas, sino la persona que va ganando.

La maestra va a debatir públicamente, desde ahora lo está haciendo, pero lo va a hacer en un evento programado por el IEEM, lo va a hacer. No hay ningún miedo, nada más que no es la que va perdiendo la que pone las reglas; la que va ganando, la que va arriba en las encuestas es la que pone las reglas; así es como son las cosas aquí y en China, en todos los debates del mundo, así es no hay ningún miedo".

Sin embargo, dijo, falta acordar la fecha, moderador, escenario, temas, y aseguró que no pidieron aplazarlo porque aún no hay un acuerdo del pleno del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

"No pedimos aplazarlo, no hay un acuerdo en el IEEM todavía, hay un acuerdo de una subcomisión o comisión, pero quien toma las decisiones en el IEEM es el pleno, pero no hay un acuerdo y no estamos pidiendo aplazar nada; estamos planteando una fecha para el 28 de abril, pero no estamos pidiendo aplazar".

El jueves 20 de abril, fecha propuesta en el Comité de Debates, explicó, la maestra no podría por muchas razones como cuestiones de agenda y trabajo, pues no dejarán a la gente por ir al debate y pidió "no comer ansias".

*Con información de Violeta Huerta

Publicado originalmente en El Sol de Toluca