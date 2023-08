Jalisco da marcha atrás: libros de texto serán distribuidos

El gobernador, Enrique Alfaro, respaldado por un análisis de la Universidad de Guadalajara y maestros, dio marcha atrás y entregará a los niños jaliscienses los libros de texto. En una encuesta a 78 mil maestros y una consulta a un total de 42 expertos de la UdeG resolvieron que es falso que contengan adoctrinamiento, que tiendan a la erotización e hipersexualización.

Explicó que no hay ningún impedimento legal porque no es parte en ninguno de los juicios y además ya hay resoluciones previas que confirman que no hay impedimento para entregarlos.

Además en una encuesta a 78 mil maestros se advirtió que solo el 13 por ciento estuvo en desacuerdo con el uso de los libros.

Ellos pudieron advertir, libro en mano, que tan apegado está el programa sintético con el analítico.

Votaron 61 por ciento de acuerdo y el 27 por ciento consideran que es neutral el uso de estos materiales.

Trabajaron con 42 catedráticos de la Universidad de Guadalajara concluyendo que (40 a favor, una abstención y uno en contra) y resolvieron entregar los libros, pese a las omisiones, “porque pese a esos errores son una herramienta necesaria para el proceso de aprendizaje y en él aula, para los docentes”, expresó el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

Agregó que de acuerdo al artículo tercero de la Constitución “el Derecho a la educación debe regirse por el interés superior de la niñez, más allá de cualquier grilla o situación política”.

El gobernador Enrique Alfaro, acompañado de los líderes magisteriales de la sección 47 y 16 del SNTE, maestros Ilich González Contreras y Leopoldo de Jesús Mayorga Anaya, respectivamente , explicó que del análisis se deriva la detección de errores, omisiones, fallas estructurales, lo que harán llegar al gobierno federal.

Alfaro fue contundente “no representan ningún riesgo” y “quiero darles ese mensaje de tranquilidad a los padres de familia, es importante descartar que tengan sesgos ideológico terribles de que hablaban”.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, dijo que lo más fácil era mantenerse al margen porque no se trata de educación media ni superior y en cambio se comprometió la máxima casa de estudios con 42 expertos a revisar palabra por palabra para combatir esos fake news en redes sociales y “lo primer que debemos decir a madres y padres de familia es que es falsa esa erotización o una hipersexualización, además no hay un claro adoctrinamiento en esos libros de texto”.

En cambio, explicó el rector de la UdeG, del análisis se desprende una larga lista de impresiones, “los libros rojeen errores, sí, son errores que tenemos que corregir” y anunció que Jalisco tendrá su fe de erratas que también harán llegar al gobierno federal vía gobierno del Estado, para corregirse en futuras ediciones.

El tema de los libros se da por superado y han comenzado ya la repartición en todo el Estado.

Los cinco puntos que recomienda la UdeG

Estos son los cinco puntos que recomienda la Universidad de Guadalajara para enmendar los errores:

Elaborar guías de apoyo para los profesores que articulen los Procesos de Aprendizaje en los proyectos para que cuenten con un referente inmediato. Es decir, una guía didáctica, una guía de uso de proyectos y una guía de lecturas. Además de un manual para madres y padres de familia, que la propia UdeG propuso ayudar a elaborar.

Efectuar las correcciones y emitir la fe de erratas conceptuales que corresponden.

Integrar los aspectos filosóficos de la Nueva Escuela Mexicana en un solo libro y elaborar guías programáticas por grado escolar.

Instalar comités de pares entre normalistas y universitarios para mejorar la articulación de todos los niveles educativos y definir los logros de aprendizaje que correspondan a cada grado escolar.

Profundizar la revisión de calidad y suficiencia de contenidos; además de revisar la claridad de instrucciones y la iconografía de los materiales para que sea intuitiva.

