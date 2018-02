Nueva Alianza postula al ex rector de la UAEM al gobierno de Morelos

En asamblea extraordinaria, el Partido Nueva Alianza (Panal) de Morelos presentó a Alejandro Vera Jiménez como su precandidato a gobernador, quien negó que exista una ruptura con el Partido Humanista al que había prometido abanderar. Asimismo, Vera Jiménez afirmó que se siente mejor en el partido turquesa por su condición de maestro y su honestidad, "porque no me he robado nada", y prometió abanderar un proyecto realmente ciudadano con una agenda contra la corrupción.

Por su parte, a nombre del Comité Nacional del Panal, Roberto Pérez de Alba señaló que su partido en Morelos tomó la mejor decisión al entregar la responsabilidad al ex rector de la universidad.

"Nos causa beneplácito la histórica decisión que ha tomado el Consejo estatal de Nueva Alianza de elegir a un gran morelense como candidato a la gubernatura del estado; estamos seguros que será una campaña de éxito para Nueva Alianza, sobre todo porque Morelos destaca en el ámbito nacional, donde la gente acepta al partido", indicó.

Alejandro Vera adelantó que cuando llegue el momento se va a construir una agenda ciudadana que recoja las demandas, materialice los anhelos y renueve las esperanzas de los morelenses, en el que las políticas públicas sean de todos y para todos.

También, tras leer su discurso ante la asamblea extraordinaria, el ex rector explicó que la Alianza Por Morelos es un movimiento social, el cual se inspira en el pensamiento de los maestros. "Es el movimiento que se nutre de la tradición zapatista de justicia social, porque está empapado de la convicción de hombres y mujeres que dan su vida por un país con justicia y libertad, y que va a triunfar con los jóvenes de Morelos", asegurando que es una organización social que se nutre de las mujeres, maestros y de los ciudadanos que buscan un bien común.

Mientras contestaba las preguntas que le hacían, Vera Jiménez presumió sus dotes de oratoria, y como respuesta, su familia y seguidores que lo acompañaban aplaudían ruidosamente. En principio, negó una ruptura con el partido Humanista, y advirtió que está dispuesto a seguir trabajando en los temas que se necesiten.

Finalmente, indicó que legalmente nada le impide ser candidato o aspirante a un cargo de elección, por el contrario, aunque hubo intentos por impedir su participación, al final demostró que es inocente de todo lo que le imputaban, y reiteró que no se ha robado nada.