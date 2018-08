"No le voy a hablar nunca", advierte El Bronco a representante de AMLO

Nuevo León.- El Bronco se mostró renuente a buscar a la próxima coordinadora federal en Nuevo León.

No le voy a hablar nunca, que no me espere, para mí no existe ese tema, Andrés Manuel todavía no es presidente y no se me ha comunicado nada.

Jaime Rodríguez





Lo anterior tras de que Judith Díaz señaló que esperará a que sea Jaime Rodríguez quien entable comunicación con ella.

En julio pasado el gobernador de Nuevo León calificó como una “idiotez” el nombramiento de coordinadores federales, a lo que la exsenadora Judith Díaz contestó que: "voy a hacer de cuenta que no escuché".

Lee también: Piden candados a los coordinadores para evitar que se conviertan en gobernadores

Jaime Rodríguez dice que esperará a que Andrés Manuel López Obrador tome posesión del cargo y que será él mismo quien se encargue de buscarlo para discutir los temas del estado, además de que aceptará acudir al foro de pacificación, programado para el 18 de septiembre, si llega a recibir una invitación.

En este sentido, la virtual coordinadora en Nuevo León del gobierno de AMLO, adelantó que junto con el presidente electo pretende revisar la procedencia de los fondos económicos que se utilizaron para la construcción de la Línea 3 de Metrorrey, las cuales comprenden las administraciones de Rodrigo Medina y la actual de Rodríguez Calderón.



Lo que queremos es ver dónde está cada centavo que fue destinado al Estado y ver por qué el proceso se detuvo, como la compra de vagones.





No te pierdas: Rechaza la Coparmex figura del coordinador estatal que propone AMLO

Por otra parte, Tatiana Clouthier mencionó que representantes del Gobierno de Nuevo León han buscado un diálogo con Andrés Manuel López Obrador a través de la representación estatal en la Ciudad de México.

Te puedo decir que la representación del Gobierno de Nuevo León ha buscado un diálogo con nosotros, han estado buscando platicar con el próximo presidente. Jaime decidirá si se queda a jugar calladito en el rinconcito, pero esa es decisión de él, yo no soy la gobernadora de Nuevo León.





Lee más:

Política Injusta la resolución del TEPJF de desechar impugnaciones sobre elección presidencial: PES

Política INE revela que Ricardo Anaya fue quien más gastó tras proceso electoral

México Debates presidenciales rebasan presupuesto: costaron 56 mdp