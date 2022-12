Recibe Congreso de NL otra petición de juicio político contra Samuel García

El PAN y PRI revivieron la solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García, por no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos 2023.

José Luis Garza Ochoa y Annia Gómez, diputados federales, el primero presidente del PRI estatal, presentaron la solicitud en el Congreso Local.

Señalan que el juicio también es porque el gobernador obstaculiza mediante el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, la publicación de decretos aprobados por la actual Legislatura.

Causas que impulsan el juicio político

"El juicio es por dos hechos fundamentales, el primero que no presentó el Presupuesto de Egresos que se tenía que enviar para el 2023 y a quien viene a dañar con ello es a los órganos autónomos, es un daño grave a los ciudadanos".

"El segundo es sobre los decretos que no se han publicado, algunos los empezaron a publicar de manera discrecional, lo que habla que de donde él tiene interés no se publican y donde siente que no le afecta, los publica y no vamos a permitir más ésto, por eso estamos presentando el juicio político contra el gobernador Samuel García", agregó Garza Ochoa.

"Presentar el proyecto de Presupuesto es una de sus principales obligaciones y el gobernador se lava las manos diciendo cualquier cosa, porque es experto en inventarse narrativas, pero la realidad es que está dejando suelto al Estado en muchos sentidos", acusó Gómez a su vez.

Ambos legisladores coincidieron en que es mejor que Samuel García deje la gubernatura, pues prefiere dar prioridad a los viajes.

Mostraron preocupación de que el gobernador esté ausente de Nuevo León, con una grave falta de gobernabilidad.

"Nos parece muy grave que quien prometió defender a los municipios, defender el agua, ahora no sólo no está haciendo eso, sino que además está atacando a otros poderes, está queriendo minimizar al Poder Legislativo, está violentando la Ley llevando a Nuevo León a la ingobernabilidad", expuso Annia Gómez.

Garza Ochoa señaló que no van a permitir que el Gobernador siga con el atropello a los ciudadanos y al Estado.

La propuesta pasó a asuntos en cartera y, se turnó con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción.

En noviembre, los diputados echaron abajo una solicitud de juicio político contra Samuel García, al argumentar que hubo errores en su presentación.