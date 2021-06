Rubén Rocha Moya, virtual ganador electo a la gubernatura de Sinaloa

En medio de levantones, grupos armados, amenazas, robo de urnas, tardanza en la instalación de casillas hasta las once de la noche –cierre de la edición-, las tendencias favorecen al candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya con 50 mil 458 votos, contra su más cercano competidor, Mario Zamora, quien obtuvo hasta ese momento 29 mil 672 sufragios.

Sin embargo, el primero en cantar la victoria fue Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador de la Coalición Vamos por Sinaloa, quien apenas estaban cerrando las casillas se decía ganador con cuatro puntos arriba, de acuerdo a encuestas de salida que tenía el PRI y de inmediato el candidato a gobernador de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, también se declaró ganador de la elección en Sinaloa al registrar 21 puntos de ventaja en las encuestas de salida de la encuestadora Enkoll.

Luego pasada de las nueve de la noche, en el comité de campaña de Rocha Moya, la fiesta de la democracia estaba en grande, la banda complacía a los seguidores de Rocha, la gente gritaba, aplaudía “ya no hay revés… irreversible”, cantaban porque el PREP les daba dos puntos de ventaja en esos momentos y en el PRI el silencio total, solo una carretita de tacos para los pocos simpatizantes que pudieran llegar el cualquier momento.

Pese al tortuguismo que se vivió durante la mañana de este 6 de junio por parte de los funcionarios de casilla, la gente salió a votar. Cerca de las doce del día, el INE Sinaloa reportaba apenas la instalación del 79.86 por ciento de las casillas instaladas.

Jornada violenta

Conforme transcurría el tiempo, en medio de los hechos violentos, la gente se volcaba en las urnas, situación que celebraba Karla Zazueta Peraza, titular del Instituto Estatal Electoral.

De los 29 mil funcionarios que tenía contemplado el Instituto Estatal Electoral, muchos de ellos declinaron a última hora, lo que provocó la desorganización en las casillas y que una gran parte se instalara después del tiempo convenido: las ocho de la mañana, pero eso no fue objeto de que los sinaloenses esperaran de manera estoica el momento de emitir su voto.

Candidatos y dirigentes de partidos, desde temprana hora estuvieron llamando a los sinaloenses salir a votar, siempre con la promesa de que no se iba a presentar otro “Culiacanazo”.

Rubén Rocha Moya al acudir a votar acompañado por su familia, hizo votos para que la fiesta de la democracia se llevara en paz y ofreció admitir lo que resulte. Mario Zamora se dijo optimista y convocó a los ciudadanos salir a emitir su voto, dejando a un lado los temores.

Conforme pasaba el tiempo, la situación en el estado se tornaba tensa, empezaron a robar urnas en el norte del estado, Morena aseguraba que estaban desaparecidas siete personas en Guasave, sin embargo, Américo Villarreal delegado de Morena, pedía que no le hicieran casos a rumores.

A medio día la candidata del PRI a la alcaldía de Badiraguato, Lupita Iribe Gascón, denunció ante el Ministerio Público que un grupo armado levantó a uno de sus hermanos, por lo que se pronunció públicamente dejar la candidatura en pleno día de elecciones para que su familiar regrese con vida.

Por la tarde, una hora antes del cierre de casillas, los dirigentes de los partidos del PRI, PAN y PRD, que integran la alianza Va por Sinaloa, hicieron un llamado enérgico a las autoridades de Seguridad Pública para que intervengan y controlen los actos de terrorismo electoral suscitados durante esta jornada del 6 de junio en todo el estado, asegurando que hay 50 denuncias.

Advirtieron que en Los Mochis, en Ahome, en el Ejido Primero de Mayo, se tuvo que suspender la votación a las dos de la tarde; se ha dado robo de urnas en el ejido Mochis, Chávez Talamantes, Nuevo San Miguel y Cohuibampo y eso no se puede permitir.

El Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, reconocía que lamentablemente se estaban presentando hechos violentos para inhibir la participación ciudadana y lo comparaba con el proceso electoral de 1994.

“Con todas las proporciones guardadas, nuestra entidad pasa por una situación similar, en el sentido de que, es evidente que hay personas que buscan inhibir la participación de la ciudadanía, no sabemos de dónde vienen y no sabemos quiénes son, pero no podemos permitir que nos roben el derecho a decidir quien nos va a representar en los siguientes años", dijo.