Samuel García acusa al PRIAN de "descarrilarlo" de la contienda presidencial: "tenían temor"

"Ante el primer y mínimo riesgo reasumí funciones" como gobernador de Nuevo León, afirmó Samuel García tras decidir no hacer efectiva su licencia para participar en la elección presidencial por Movimiento Ciudadano, acusando al PRI y PAN de influir para bajarlo de sus aspiraciones.

En un mensaje a los ciudadanos de Nuevo León a través de sus redes sociales, Samuel García señaló que cumplió su promesa de no dejar a Nuevo León "en las garras de la vieja política".

Acusó que el "PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad" para que aceptaran a Javier Navarro, su secretario general, como gobernador interino.

Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarseReiteró que cuando estaba a punto de concretar algún acuerdo con estas fuerzas políticas, sus líderes "Alito" Moreno y Marko Cortés lo reventaban.

Tengo palabra. Les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política.



Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, lo más importante es Nuevo León.#MasPuestosQueNunca pic.twitter.com/VoyfXKQrj3 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

Samuel García explicó que tras la "pelea legal larga" que mantuvo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar un recurso legal para que Luis Enrique Orozco Suárez asumiera como gobernador interino, lo hizo tomar la decisión de volver a sus funciones como mandatario.

A último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta, en ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable

Al hacer un recuento de su breve precampaña presidencial, resaltó que en solo 10 días “tembló el sistema. Lo digo con todas sus letras: la vieja política nos descarriló".

“En 10 días y con tan solo visitar seis estados de la república nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN al tercero en caída libre”, reiteró.

Así, hizo una advertencia: "Desde Nuevo León les mando un mensaje, se van a topar con pared a nivel nacional porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano".

Tras agradecer a Dante Delgado, dirigente nacional de MC, adelantó sus aspiraciones para ir por la Presidencia de la República en 2030.

"Hoy esto apenas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener. Les vamos a ganar porque ya no me van a poder bajar, porque lo que hoy inició en todo México está sacudiendo a las juventudes y nadie las para", expresó.