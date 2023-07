Samuel García critica destape de Dante Delgado a candidatura presidencial: que se ponga a jalar

Ante el "autodestape" que hizo Dante Delgado como precandidato presidencial, el gobernador de Nuevo León, Samuel García pidió que se pongan a trabajar "incluido Dante", mientras que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio dijo que espera los tiempos electorales para anunciar su decisión sobre si participa.

"A todos, a todos, incluido Dante, que se pongan a jalar, falta mucho, esto es un sentir generalizado, aquí lo vieron toda la gente unánimemente, nos piden que nos pongamos a jalar", señaló Samuel García.

"Hice un cálculo rápido, faltan 325 días para la elección, más de cuatro meses para el proceso electoral, andan todos desubicados, tenemos que poner el ejemplo, yo halagado de que me ponga Dante como el gobernador más aprobado de México, pero ahorita no nos vamos a distraer. Vamos a estar todos los días haciendo obra", abundó durante un evento.

Interrogado sobre sí buscará participar en la elección presidencial, Samuel García se concretó a responder que "ahorita puro jalar" .

Por su parte, Luis Donald Colosio, edil de Monterrey afirmó que su futuro político lo decide únicamente él y su familia.

"Me conmueve y me halaga que la gente me tenga en ese estima, yo tengo ya mi decisión tomada desde hace mucho tiempo. Pero por respeto a los tiempos electorales y a la investidura que ostento, voy a esperar al proceso electoral para anunciar mi decisión."

"Hay gente que se marea por lo que viene en el 24 y se les olvida que estamos en el 23, para mí el cargo más importante es el que tengo actualmente", añadió Colosio en un evento público de sus actividades diarias.

Aceptó, sin embargo, que sí ha hablado con Dante Delgado sobre el proceso 2024, pero asegura que prefiere concentrarse en su cargo.

A favor de la alianza pero sin el PRI

El alcalde de Monterrey si está en favor de una alianza, pero que no incluya a los "mediocres y paupérrimos priistas" y sí a Movimiento Ciudadano.

"A nivel nacional debemos contemplar una alianza, al final del día, la suma de muchos factores pueden hacer las cosas más poderosas", dijo Colosio.

Ante una posible alianza con el frente opositor, Colosio dijo que el PRI sale sobrando. "A esa alianza le sobra el PRI y le falta un MC", añadió.

"Es un tema en contra de los paupérrimos y mediocres priistas que han llevado al país a un estercolero", señaló.

