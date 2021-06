Sí habrá elecciones en Aguililla, afirma Instituto Electoral de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Hasta este viernes sí se tiene contemplada la elección en Aguililla y solo son tres las casillas que se han dado de baja, aseguró el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, luego que se difundiera la versión de que el INE no organizaría comicios este 6 de junio en ese municipio de Tierra Caliente ante la violencia que flagela a la región.

Esta tarde, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, indicó a la prensa en la Ciudad de México que “en Aguililla no es posible instalar casillas; eran, si no me equivoco, tres casillas, incluso los accesos carreteros están bloqueados, entonces hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes. Se decidió incluso no solamente porque no se puede llegar, sino por cuestiones de seguridad y no exponer a nadie”.

Dichas declaraciones fueron interpretadas por ciertos medios como la cancelación absoluta de las elecciones en esa zona, pero tanto el INE como el IEM aclaran que sí habrá comicios.

En entrevista para El Sol de Morelia, Hurtado Gómez recalcó que en ese municipio “los paquetes están entregados a los presidentes de las mesas directivas de casillas, hubo campañas, nuestro comité está abierto y en general hay condiciones, pero vamos a verificar las versiones que están circulando para ver si hay alguna información que desconozcamos”.

Aclaró que las tres casillas que no se van a instalar por cuestiones de inseguridad no necesariamente se traduce en que se cancela la elección en todo ese municipio, “quizá por ahí sea la confusión, porque hay 22 paquetes que ya fueron entregados”, anotó.

Por su parte, el consejero presidente del Consejo Local del INE Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, ratificó que solo son tres casillas en las que no se tiene acceso, al tiempo de asegurar que son 12 de 22 paquetes los que ya se entregaron en el municipio referido.

Hasta el momento, en Michoacán se han dado de baja 89 casillas en pueblos originarios que se negaron a votar por los partidos políticos, a las que se suman otras 11 también canceladas por menos de 100 electores.

Clima de violencia

El jueves, El Aguaje y El Terrero, pequeñas localidades ubicadas sobre la carretera Aguililla-Apatzingán, municipio de Buenavista, fueron tomadas supuestamente por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hace una semana, en Apatzingán personas desconocidas prendieron fuego a tres tiendas Oxxo, una de Coppel y otra de Bodega Aurrerá. Habitantes de Aguililla y Apatzingán circularon audios con amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado; en Buenavista, videos de pobladores mostraban cómo los civiles de la ranchería de Pinzándaro agredían con piedras y huevos a elementos de la Policía Michoacán, quienes emprendieron la huida para evitar un mayor enfrentamiento.

Desde entonces, efectivos del Ejército Mexicano y policías estatales mantienen un despliegue en Apatzingán ante la posibilidad de incidentes violentos en la zona.

Según el INE, alrededor de 300 casillas no podrán instalarse en todo el país por distintos conflictos sociales y falta de condiciones que garanticen que no haya riesgos para los votantes.

A pesar de la situación, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que después del proceso electoral visitará el municipio de Aguililla.