Se esperan temperaturas de 45 grados en frontera norte

Temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados se esperan para los estados de Sonora y Baja California entre hoy y mañana de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, por lo que los gobiernos de estos estados emitieron llamados de alerta a la población para evitar efectos a la salud por deshidratación y golpe de calor.

En San Luis Río Colorado, Sonora, el ayuntamiento activó albergues y puntos gratuitos de hidratación para proteger a residentes y migrantes, al prever para hoy temperaturas máximas de hasta 46 grados centígrados a la sombra. En un comunicado, la dirección municipal de Salud Pública expresó que así se busca evitar casos de deshidratación, insolación y golpe de calor, y quienes requieran el apoyo pueden hablar al número de emergencias 911.

Adelantó que se espera que para el próximo lunes la temperatura comience a descender alrededor de los 40 grados. Además, puntualizó sobre las sugerencias básicas de prevención, como no exponerse a los rayos del sol, evitar salir de sus domicilios durante el lapso donde se resiente con mayor intensidad la onda cálida que es de 12:00 a 17:00 horas e ingerir abundantes líquidos.

En caso de tener que salir de casa, usar ropa delgada de colores claros, lentes, sombrero o gorra, usar sombrilla, protector solar y evitar exponer a niños y adultos mayores. GENTE SE VUELVE IRRITABLE Con alerta en Estados Unidos y en territorio mexicano por las altas temperaturas que se van a registrar lo que resta este fin de semana, la irritabilidad en los conductores ha de incrementar los accidentes viales por la falta de paciencia que representa el no controlar factores externos como el clima, así como el apoyo sicológico.

Laura Estrada, sicóloga señaló que la asistencia a terapia da un incremento en estas fechas por los problemas que se derivan de la irritabilidad que se presentan en una o dos partes de las pareja, “aumenta la terapia, pues se presentan muchos problemas de pareja por el alto nivel de irritabilidad, esto al momento de no estar cómoda la persona”, detalló.

Por su parte, quienes buscan resguardarse de este clima, sobre todo quienes no cuentan con aire acondicionado en su automóvil, son más susceptibles de estar involucrados en un accidente vial, pues al gritar a otro conductor, rebasar en carriles, pasarse altos, no hacer caso de los semáforos, son algunos de los comportamientos que se tienen al transitar por la calle luego de salir del centro de trabajo o escuela hacia el hogar, donde las personas se resguardan del calor. “La violencia se exacerba, va en aumento ya que la gente al no estar cómoda físicamente no puede estar tranquila, al salir a manejar se vuelven intolerantes.

Cualquier cosa que se interponga en el camino las personas quieren quitarla, pues desean llegar a su hogar a ponerse cómodas”, señaló. “Ni perro tengo, lo más aquí que tengo es un galón de agua y ahorita ya ves que se está acabando”, expresó.