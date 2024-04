Aeropuerto de Mexicali reabre este lunes tras caída de techo por mal clima

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que el Aeropuerto Internacional de Mexicali retomará sus operaciones este lunes luego de que los fuertes vientos en la entidad provocaran el colapso de un techo así como el cierre de la terminal este sábado.

"Las autoridades del Aeropuerto de Mexicali nos informan que se reanudarán las operaciones del mismo a partir del día de mañana, lunes 1 de abril, en punto de las 06:00hrs", escribió la gobernadora a través de su cuenta en X (antes Twitter).

La mandataria estatal recomendó a los pasajeros con reservaciones desde o hacia Baja California mantenerse en contacto con las aerolíneas con las que tienen sus reservaciones.

Amigas y amigos, las autoridades del Aeropuerto de Mexicali nos informan que se reanudarán las operaciones del mismo a partir del día de mañana, lunes 1 de abril, en punto de las 06:00hrs.



Para los pasajeros que cuentan con reservaciones saliendo o con destino a Mexicali, les… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 1, 2024

Por la tarde representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que administra el aeropuerto de Mexicali, informaron que continuaban los trabajos para reparar el daño en el área de documentación.

Según el reporte oficial, la zona afectada incluye 800 metros cuadrados de techo en el área de documentación del aeropuerto, zona en la que se encuentran trabajando desde ayer por la tarde.

🚧 ¡Actualización en #AeropuertoDeMexicali!

Estimado Pasajero:

Trabajamos de manera coordinada en las reparaciones de los daños en área de documentación derivados de las condiciones climáticas del día de ayer. 🌧️

🟢Esperamos operar con normalidad a partir del día de mañana.… — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) March 31, 2024

Decenas de personas quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, luego de que todos los vuelos de entrada y salida fueran cancelados debido a las rachas de viento, que superaron los 80 km por hora.

Rogeli, uno de los afectados, comentó el sábado a La Voz de la Frontera que al llegar al aeropuerto no hubo nadie que le diera información sobre la situación de su vuelo, y sólo le indicaron que se comunicara directamente con la aerolínea para buscar una solución.

En la misma situación estaba Laura, que tenía programado un vuelo el día domingo a Los Mochis.

"Nos llegó un mensaje a WhatsApp de la compañía Volaris, de que se había cancelado el vuelo, y ya vinimos a ver, nos dejaron el puro número".

Por su parte, Javier Rodrigo viajó desde Arizona a Mexicali con intención de tomar un vuelo a Guadalajara, pero también se lo cancelaron.

"Aquí iba a pasar la noche, para que no me agarraran las prisas, pero ahorita que llegue no hay vuelo, está cerrado, que porque voló el techo".

Publicado originalmente en La Voz de la Frontera