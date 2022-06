Aguascalientes busca el reconocimiento de identidades trans

Actualmente en Aguascalientes se mantienen vigentes 13 procesos legales para reconocimiento de identidad transexual, de los cuales, ocho corresponden a infancias y adolescentes, mientras que el resto involucran a habitantes de entre 19 y 23 años de edad.

En días pasados, en la entidad se registró un hecho histórico, cuando Sophie, de 17 años de edad, mediante un amparo concedido en la Ciudad de México, fue la primer aquicalidense en conseguir legalmente un cambio de identidad.

Te puede interesar: La historia de las conchas arcoíris y su mensaje para la comunidad LGBTQ que llegó a Netflix

Por lo anterior, alrededor de cinco familias, además de los procesos legales en curso, se han acercado a la Asociación Civil Cultivando Género, con la intención de buscar acompañamiento para que infantes y adolescentes comiencen su trámite; “el contexto de Aguascalientes lo ha impedido, sigue el discurso de odio no sólo por grupos de ultraderecha sino también por quienes dicen estar en derechos humanos pero creen que se deben basar en ideologías”, resaltó Angélica Contreras, representante de Cultivando Género.

Asimismo, resaltó que con dicho acompañamiento se busca brindar estabilidad legal, de salud, escolar y psicológica, durante el proceso de transición.

Los congresos no tienen claro que hay temas que no se debaten, siguen con discusiones moralistas que no apoyan, si el congreso se posicionara desde la perspectiva de derechos humanos, otra narrativa tendríamos en el estado.

Angélica Contreras, Representante de Cultivando Género

Por otro lado, en días pasados, el abogado Wilfredo Salazar, manifestó que “finalmente se van a reconocer los derechos de las personas trans o de las infancias trans y lo único que están generando es una carga burocrática tanto para el Registro Civil, para Gobierno del Estado, para el Poder Legislativo y obviamente una carga burocrática también para el mismo Poder Judicial de la Federación que pudiera estar resolviendo otros asuntos en lugar de estar dedicando tiempo y horas a resolver amparos que finalmente va a conceder la protección de la justicia federal”.

Nota publicada originalmente en El Sol del Centro