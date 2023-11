Alerta en Nuevo Laredo: Consulado de EU resguarda a su personal

Por un operativo de autoridades de México, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo solicitó a su personal resguardarse; se desconoce qué tipo de acciones se estén realizando en esta frontera de Tamaulipas.

“El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo está recibiendo informes de una mayor actividad del gobierno de México en Nuevo Laredo”, informó esta oficina desde su cuenta de Twitter @USAConNVL.

“Por precaución, refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso. Los empleados del gobierno de EE. UU. han recibido instrucciones de [refugiarse en el lugar/evitar el área] hasta nuevo aviso”, agregó.

No se ha alertado sobre un hecho de violencia

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre si se trata de algún hecho de violencia, en otras ocasiones cuando se ha tratado de alguna situación de riesgo, el municipio de Nuevo Laredo, su alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y hasta la Dirección de Transporte Local han realizado recomendaciones.

Ayer la Vocería de Seguridad y Protección Civil de Tamaulipas, alertó sobre la presencia de hombres armados en la frontera aunque esto en el área de Reynosa.

“Autoridades atienden reporte de civiles armados en autopista Río Bravo - Reynosa a la altura del Ejido Palo Blanco de #Reynosa”, señaló.

Poco después esta autoridad anunció que la situación ha sido controlada.

Se reforzó la seguridad en la frontera

El vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, informó en la conferencia del pasado 23 de noviembre que 400 elementos de las fuerzas federales han llegado a Tamaulipas en las últimas dos semanas, para reforzar la seguridad en los municipios de la Frontera Chica y en Nuevo Laredo.

Aseguró que es efectiva la coordinación con el Gobierno Federal, con la finalidad de mantener la seguridad en esa zona con el apoyo de elementos castrenses que reforzarán la seguridad de municipios de la zona ribereña, como Nueva Ciudad Guerrero, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y Mier.

“El miércoles llegaron 100 refuerzos para Nuevo Laredo y la semana pasada llegaron 300 para la Frontera Chica, esto forma parte de la coordinación que existe entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y se va a estar reforzando”, dijo el vocero que hasta el momento no ha informado sobre el operativo por el cual el Consulado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pidió a su personal resguardarse.





