Sigue tensión electoral en Puebla; atentan contra coordinadora de Barbosa

Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación Social del entonces candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, interpuso una denuncia por el allanamiento a su casa y el robo de su computadora personal, la noche del pasado jueves.



De acuerdo con la información proporcionada por ella misma, quienes entraron a su hogar desordenaron e inspeccionaron sus pertenencias, pero casi no se llevaron nada de ellas, excepto su computadora portátil.

Según El Sol de Puebla no se descarta que más que un robo se trate de un acto de intimidación relacionado con su trabajo como coordinadora de Comunicación Social del candidato a la gubernatura del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ha denunciado fraude electoral para imponer a Martha Erika Alonso en el puesto.

Y es que además, reveló, sufrió un intento por obtener información de su correo electrónico, pues horas antes de darse cuenta del hecho, recibió la notificación de que alguien había intentado ingresar a él.

Verónica Vélez acudió anoche a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer las denuncias correspondientes, acompañada por el propio Barbosa Huerta y el dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla. Martha Morales Valencia fue la agente del Ministerio Público que le tomó su declaración.

Horas antes, Barbosa Huerta condenó el hecho, responsabilizó de él al exgobernador Rafael Moreno Valle, ofreció su total respaldo a Verónica Vélez y advirtió que no permitirá atentados en contra de su equipo y mucho menos de sus familiares.

“Se lo digo a Moreno Valle, se lo digo a todos los mafiosos que lo rodean, que no se metan con nosotros, que no se metan con quienes nos rodean, porque entonces nos vamos a enfrentar a ellos como hombres, ellos no lo son (…) hasta donde tope, no les tenemos miedo”, sentenció.