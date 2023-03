AMLO anunció que primera fase del Acueducto El Cuchillo II en NL finalizará en junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la primera etapa del Acueducto El Cuchillo II, obra para abastecer de agua a la zona conurbada de Monterrey, concluirá en junio y el resto de la obra podría terminarse dos o tres meses después.

Durante su visita a la Planta de Bombeo número 4 ubicada en el municipio de Cadereyta, el mandatario destacó que esto permitirá evitar una posible escasez de agua en la zona. En la visita a las obras del acueducto le ha acompañado el director de Conagua, Germán Martínez.

"Se va a resolver el problema del abasto de agua, no para uno o dos años, sino para ocho, diez años, por eso se trabaja en proyecto de mediano y largo plazo", agregó AMLO.

Por otra parte, descartó en definitiva traer agua a Monterrey desde el Río Pánuco, porque no lo aceptan los tamaulipecos.

"Hay que buscar otras opciones, eso no se acepta por la gente de Tamaulipas y eso es perder tiempo, hay que buscar otras opciones, hay que buscar fuentes de abasto de agua", dijo al concluir la supervisión del Acueducto II El Cuchillo.

Considera que hay otras opciones de abasto de agua, pero lo informará luego porque ahora atienden los problemas a corto plazo.

AMLO apoya a Samuel García

Durante su visita a Nuevo León, el mandatario volvió a salir en apoyo del gobernador Samuel García, ante el enfrentamiento que sostiene con diputados locales.

Durante una breve rueda de preguntar, señaló estar en contra de los chantajes y los moches, que pudieran pretender los legisladores y agregó qué el Poder Ejecutivo realiza las obras y el Legislativo otorga la autorización, más no dispone del presupuesto.

Una disculpa presidente @lopezobrador_ pero si algo nos caracteriza a los regios es que somos muy perseverantes para lograr lo que nos proponemos. Y para traer a Tesla hicimos TODO, hasta llamarle y llamarle para conseguir su respaldo. Muchas gracias por su confianza y apoyo. pic.twitter.com/jYzRVxCQlA — Samuel García (@samuel_garcias) March 4, 2023

"La autorización es del Legislativo, pero solo la autorización, no pueden ellos disponer del presupuesto, no pueden ejecutar, eso no les corresponde, están tratando de condicionar, que se beneficien intereses de grupo, partidistas, y el presupuesto tiene que ser en beneficio de todo el pueblo, y yo por eso, apoyo al Gobernador", recalcó.

El presidente rechazó intervenir en el problema y agregó que la gente está muy despierta y es consciente, pues la fuerza de la opinión pública ayuda a detener "estos afanes chantajistas, abusivos y corruptos".

Durante su gira por Nuevo León, el mandatario asistió a la Reunión Estatal de Banco de Bienestar de Nuevo León en el Parque Fundidora, junto con el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

A través de un comunicado, el gobernador agradeció el apoyo en seguridad, movilidad, agua y otros rublos que ha realizado la Federación.

"En materia de agua quiero decirles que gracias al presidente y a su Gobierno, este año vamos a resolver la crisis hídrica, este verano gracias al Gobierno Federal y Conagua, vamos a estar en actitud de operar un nuevo Acueducto de la presa de El Cuchillo, que nos va a traer el doble de agua; diez mil litros por segundo del cual el Gobierno Federal aportó 4 mil 700 millones de pesos para Nuevo León", agregó.

El gobernador de Nuevo León también reconoció el apoyo brindado por la Federación para la construcción de la Presa Libertad, en la cual destinó 4 mil 500 millones de pesos.

También destacó el bono cupón cero de 3 mil 200 millones de pesos, que fueron destinados al área de movilidad, así como apoyos por 3 mil millones de pesos para el Tren Suburbano, cuya concesión fue otorgada por el Gobierno Federal