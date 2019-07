Aprueban en Guadalajara creación de Policía Metropolitana

GUADALAJARA. Con votos en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sumaron a la creación de la figura jurídica del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado Policía Metropolitana.

El partido Morena dijo que rechazaba los actos represores mostrados por el gobierno de Jalisco, por lo que no aceptaban que se otorgue el mando de todas las policías municipales al mandatario estatal.

Señaló, mediante un comunicado que desconocen el proceso de elaboración que justifique el modelo propuesto. Que se han conducido de forma misteriosa y sospechosa y no hay condiciones para garantizar lo que proponen.

Desde la noche del pasado lunes, el gobierno de Zapotlanejo se convirtió en el primero en aprobar su inclusión en esta policía.

Ayer, a las 10:00 horas, Guadalajara dio el siguiente paso, no sin antes escuchar a todos los regidores de oposición que presentaron un amplio catálogo de dudas que -dijo el alcalde Ismael del Toro- serán atendidas y para ello se comprometió a establecer de inmediato las mesas de trabajo sobre este nuevo modelo de seguridad que jurídicamente nace con la aprobación de los ayuntamientos. Fue mayoría calificada: 14 votos a favor y tres en contra.

El presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González, dijo que el tema se trabajó durante meses con todos los alcaldes y mostró su extrañeza ante el silencio que la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, guardó durante la reunión que sostuvieron en la reunión en Casa Jalisco. Ella sostiene que tendría que aportar 260 millones de pesos y eso impactaría el resto de los servicios.

El alcalde Tonalteca sobre esta decisión comentó: “Simplemente que pues en su conciencia quedará el no coordinarse, yo les decía ¿cómo o dónde nos han pegado? Frontera Guadalajara-Tlaquepaque, yo creo que si hay una coordinación pues podemos bajar los índices, en este caso de robo a negocio, en este caso de robo a vehículos con violencia, que nos ha pegado en los últimos meses”. Dejó en claro que aún cuando Tlaquepaque no se sume, no quedará fuera de los patrullajes. Aquí la votación fue de 13 votos a favor y tres en contra.

Más tarde, Zapopan se sumó en el caso de la Policía Metropolitana. Se informó que a partir de esta aprobación en los próximos 10 días se dará paso a la conformación del modelo operativo, administrativo y financiero del Organismo Público Descentralizado.

Siguieron en la lista Tlajomulco, donde fue aprobada con 13 votos a favor y cuatro en contra. El presidente municipal Salvador Zamora, aseguró que esta decisión “nos va a permitir enfrentar al crimen con mayor energía y mayor determinación” y destacó la homologación para todos los uniformados.

En el caos de El Salto, el resultado fue apabullante con 14 votos a favor, cero en contra y una abstención, de Morena.

El presidente municipal, Ricardo Santillán Cortés, expresó "Quiero agradecer a mis compañeros y mis compañeras regidores por el apoyo a este proyecto de la creación de Policía Metropolitana de Guadalajara, esto habla de su sensibilidad social y el gran sentido de responsabilidad que tienen".

Restaría sólo por ser votado el tema en el municipio de Juanacatlán, Jalisco, el municipio más pequeño y con menos recursos de toda la Zona Conurbada de Guadalajara.