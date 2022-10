Bloquean Facultad de Derecho de la UASLP por desaparición de estudiante [Video]

Un contingente de aproximadamente 300 alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) bloquearon la mañana de hoy la Facultad de Derecho por el caso de la desaparición de la alumna Yezenia Cervantes Rodríguez de 18 años de edad quien inexplicablemente se perdió el lunes 3 de Octubre durante su trayecto a la Facultad de Derecho

Los jóvenes pidieron la atención de las autoridades para atender el caso ante la inseguridad que se vive en la capital de San Luis Potosí y en especial en las instalaciones universitarias.

Al sitio arribó el director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán y el alcalde de la ciudad Enrique Galindo Ceballos para dialogar con los estudiantes, a quienes pidieron retirar el bloqueo para permitir las actividades académicas de la Facultad de Derecho que es contigua a la Facultad de Contaduría y Administración.

Derivado de la manifestación de estudiantes se vio afectado el paso vehicular en la zona con caos en la avenida Cuauhtémoc, Tomasa Estevez y calle Francisco I. Madero.

Los alumnos demandan mayor presencia policial en los planteles universitarios así como acciones efectivas para garantizar la integridad de los estudiantes.

Al sitio acudió personal de Gobierno del Estado así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender las peticiones de los jóvenes que piden la localización de su compañera Yezenia.

Caos Vial en Carranza

Los estudiantes calificaron de deficiente la labor de los elementos de seguridad así como de los administrativos que no han mostrado responsabilidad ante este hecho de inseguridad.

Los jóvenes portaban pancartas que señalaban "La Universidad no me cuida, me cuidan mis amigas", "No estamos completos", "Dónde está Yez", "Dónde está mi amiga", "Mi desaparición se basa en supuestos".

Además en las puertas principales de la Facultad de Derecho, Contaduría y Administración pegaron los expedientes de la investigación de Alerta Amber que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) y señalaron su inconformidad porque las corporaciones de seguridad no hacen rondines en la zona, mencionan que hay maestros y estudiantes que siguen acosando a las mujeres.

Los que bloquearon las calles fueron aventurados y señalaron que hay gente al interior de la universidad que vende sustancias tóxicas, hay gente consumiendo drogas en las jardineras, hay quienes se meten, hay asaltos diarios, maestros que encierran en las oficinas para hacer lo que no quieren "la policía no nos cuida, nos cuidamos entre nosotros".

Se han dado bloqueos viales en Uresti, Reforma, Tomasa Esteves, Avenida Carranza desde Eduardo Tresguerras hasta Reforma.

