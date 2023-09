Se suman más líneas de autobuses al bloqueo en la autopista México-Pachuca

Se sumaron unidades de la empresa Autobuses Baltazar (AB) y del Grupo AAZ (Alianza Autotransportista de Zumpango), al bloqueo que desde hace más de 5 horas, mantienen operadores de la Autotransportes México Tizayuca (AMT) en la autopista México-Pachuca para exigir a las autoridades detener las extorsiones de que son víctima.



Alrededor de 70 unidades de estas tres empresas, se encuentran detenidas en ambos sentidos de la carretera de cuota en el bajo puente de la avenida Morelos muy cerca de la caseta de cobro de San Cristóbal. El bloqueo permanece de manera intermitente, los operadores liberan uno de los carriles y por 5 o 10 minutos permiten la circulación en dirección a la Ciudad de México y a Pachuca.

“Ya tenemos algunos años con la extorsión, no es la única son tres o cuatro extorsiones, no es justo que tengamos que pagar para trabajar. Ellos (extorsionadores) piden un derecho de piso para poder trabajar y si no se los pagamos hacen los que nos estuvieron haciendo hace algunos días, quemaron un autobús y balearon uno de los compañeros”, dijo uno de los operadores quien por temor a represalias solicitó anonimato.

Foto | Luis Trejo



El operador de identidad resguardada aseguró desconocer la cifra monetaria que exigen los extorsionadores a los líderes. Explicó que los delincuentes interceptan a los chóferes, a quienes exigen les proporcionen los números telefónicos de sus representantes de las líneas y rutas para posteriormente comunicarse con ellos y comenzar con los actos de extorsión.



Añadió que a modo de advertencia y para asegurar el pago, los extorsionadores disparan en las manos o piernas y en algunas ocasiones asesinan a los chóferes y queman las unidades, como ocurrió el pasado martes.

Foto Claudia Terrón El Sol de Toluca

”, dijo.





Será hasta después del mediodía que los operadores decidan si se retiran de la autopista, una vez que los representantes de estas líneas se reúnan con autoridades de los tres niveles de gobierno en el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo, para coordinar las acciones a seguir.