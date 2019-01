Aparecen “Chalecos Amarillos” en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco (OEM-Informex).- Manifestantes jaliscienses retomaron el emblema de los Chalecos Amarillos de Francia y aunque en reducido número, poco más de 100, se manifestaron contra el desabasto de gasolina en Jalisco y las medidas que ligan a un socialismo. #AsíNOAMLO, le dicen en una carta que han encargado al gobernador Enrique Alfaro haga llegar al Presidente de México.



Se dieron cita muy temprano. Desconocieron el movimiento de hace una semana y en el mismo sitio, donde fueron menos.

Esta vez era un grupo más nutrido, más organizado, cada quien llegó con su pancarta, de distinto color, distintos mensajes, algunos cuestionando el desabasto de gasolina en Jalisco, #AsíNOAMLO, “Sí a la lucha contra el Huachicol, Sin que el Pueblo Pague”, “No permitamos el Gasolinazo”; “Fuera IEPS e IVA sobre gasolinas” y otras más referentes al tema.

Pero también había otras que cuestionaban directamente al actual régimen e incluso por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro: “El socialismo es pobreza”; “México es un barco y nos necesita, no permitamos que se hunda” y “México no es Venezuela”.

Sumaron al final más de 100, dirigidos todos por un varón que portaba un megáfono, con el que los convocó a rodear la Glorieta de La Minerva por una hora y luego a concentrarse en la esquina de avenida Vallarta y la calle de López Cotilla, donde firmaron un manifiesto que, explicaron, será dirigido a Andrés Manuel López Obrador.



Realizaron un rondín por la Glorieta de La Minerva, para luego cada grupo hacer una parada de frente a la avenida Vallarta, hacia el oriente y poniente, y luego por la avenida López Mateos, hacia el sur y norte.

Alfredo Díaz, que iba al frente del grupo, comentó: “Yo creo que nadie estaría en desacuerdo de luchar contra la corrupción y el Gobierno no lo está haciendo mal. Lo que consideramos y lo que exigimos que los ciudadanos de pie a tierra no nos perjudique”.

Luego a todos los presentes, los que llevaban chaleco amarillo, y a los que no, los invitaron a pasar a firmar un manifiesto que fue presentado en Casa Jalisco al gobernador Enrique Alfaro para que se encargue de llevarlo y ser el interlocutor con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que no haya más desabasto, que no se vuelva a actuar así y exista más respeto al estado de Jalisco.