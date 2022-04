Chofer niega haber abusado de Debanhi tras señalamiento del padre de la joven

El chofer de taxi de la aplicación Didi de cuyo carro se bajó Debanhi la madrugada del 9 de abril, y que le tomó la foto que se viralizó tras su desaparición, negó que haya cometido abuso o tocamientos a la joven, como dice Mario Escobar, padre de la joven.

Juan David Cuéllar acudió al noticiero nocturno Infosiete para narrar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del 9 de abril, antes que de Debanhi desapareciera.

De acuerdo con Cuellar, él mismo llevó a Debanhi y dos amigas de ella desde el municipio conurbado de San Nicolás de los Garza hasta una finca en la vecina Escobedo.

Al llegar encontraron que la fiesta había acabado y solo estaban unos hombres con quienes ellas acordaron seguir la fiesta y avanzaron unos metros a otra finca.

A David le pidieron su número de teléfono para solicitar el servicio de transporte cuando se fueran del lugar. A las 4:05 le llamaron para que acudiera y al llegar, las amigas decidieron que se llevara a Debanhi y ellas se fueron con las personas que estaban afuera en la finca anterior donde llegaron tarde a la fiesta.

Cuellar dijo a la televisión que la joven no estaba en sus cinco sentidos y decía incoherencias. "La chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía platica concisa", comentó.

"Grabé un audio donde hablaba cosas que ni siquiera habíamos platicado, yo no la conocía, me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo", agregó Cuellar.

Asimismo, rechazó los señalamientos del padre de Debanhi, quien aseguró que había intentado abusar de ella, basado en las imágenes que supuestamente mostraban el momento en que tocaba los pechos.

Cuellar sostuvo que trató de ayudarla pero que no le dieron la dirección de la joven. Según su realto, ella le pidió un cargador para celular, se lo entregó y enseguida se pasó del asiento trasero al del copiloto, pero más adelante en la carretera Laredo-Monterrey solicitó que detuviera el vehículo.

"Yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar; se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero de trabajo, le aviso que me está pasando esto. Yo duro tres minutos parado a ver si ella se regresa, se arrepiente, no sé; ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir, dije no puedo hacer nada", relató.

Sobre la acusación de Mario Escobar, padre de Debanhi, comentó: “nunca pensé estar en esta situación, no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad y más que todo porque el señor hace una acusación grave. Me acusa de acoso, y en ningún momento la acosé; el señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”.

Dice que lo interrogó la policía y que está dispuesto a seguir colaborando para limpiar su nombre, pues ya tiene problemas con su familia y perdió el trabajo.