Que nos entreguen a nuestros mineros como sea, piden familias a dos semanas del colapso en Sabinas

La zona cero en donde ocurrió el accidente en el pozo de carbón El Pinabete se quedó sola. Sólo quedan integrantes de la familia Montelongo, quienes con caras de angustia, tristeza y resignación sólo piden que les entreguen a sus mineros “como sea, cómo estén, pero que nos los entreguen”.

Así es como se cumplen dos semanas del percance que tiene sumida a toda una comunidad en un mar de preguntas que siguen sin respuesta.

El presidente López Obrador acusó a sus opositores de lucrar con el dolor por los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. / Foto: Arturo Salazar | El Sol de La Laguna

Los familiares y amigos de los carboneros que se apostaron desde el miércoles 3 de agosto se fueron retirando de a poco, y hoy, tras 14 días de intentos de las autoridades por rescatarlos, se ha ido toda esperanza de que los encuentren con vida.

María Magdalena, hermana de Jaime Montelongo Pérez, es la única que se quedó en el lugar del siniestro con la fe puesta en que de un momento a otro le den la buena noticia de que su consanguíneo fue rescatado.

Y “no me voy a ir de aquí hasta que me lleve a mi hermano; ya estoy cansada, pero no me voy sola”.

Acompañada de más integrantes de la familia Montelongo, María Magdalena lanza un grito de desesperación, “porque esto lo veo muy incierto; al principio cuando bajaron los niveles de agua había esperanza y decíamos: ‘Ya van a bajar’. Hubieran dejado que bajaran a los muchachos mineros, ellos conocen de los pozos; ahí se perdió tiempo y ahorita ya esto lo veo ya muy triste, muy desesperante”.

Con lágrimas en los ojos, relata que con el anuncio que les hicieron de que habían subido los niveles de agua en los pozos, “es como volver a empezar y quizás que tengan más agua los pozos en realidad no sé qué vaya a pasar”.

Familiares de mineros atrapados en Sabinas ya se cansaron

Dijo que todas las familias de los 10 mineros se cansaron de pedirles a las autoridades de los tres niveles de gobierno que aceptaran la ayuda de los mineros de la zona, de las personas que conocen los pozos de carbón y que han pasado gran parte de sus vidas bajo las entrañas de la tierra, pero no les hicieron caso.

“Había jóvenes mineros que dijeron que ellos bajaban bajo su responsabilidad, pero (las autoridades) no se los permitieron”, con el alegato de que no podían permitir que pusieran en riesgo sus vidas.

Respecto al anuncio sobre la llegada de especialistas de la empresa Phoenix First Response para participar en los trabajos de rescate, María Magdalena reclamó el porqué no se hizo desde el principio.

“No digo que aquí en México no haya gente capacitada, pero cuando surge un problema de esta magnitud, es aceptable la ayuda que te brinden de donde sea, entre más opciones sean, se aplica la más conveniente”.

“Ahorita para nosotros ya es tarde, lo veo ya como algo incierto; la ayuda se les pidió (a las autoridades para traer a especialistas extranjeros)”, y aunque por fin les hicieron caso lo ven como algo remoto que “nuestros familiares estén con vida”.

“Tienen que sacarlos, la esperanza muere el último; lo que sí tenemos miedo es que los dejen ahí sepultados”, como ocurrió en Pasta de Conchos.

Los familiares y amigos de los otros nueve mineros optaron por retirarse de la “zona cero”.

Sólo quedan dentro del campamento, donde se desarrollan los trabajos de rescate, esposas, papás o mamás de los 10 mineros, pero los demás familiares y amigos se fueron.

El lugar que estuvo repleto de gente por casi 13 días, desde ayer martes por la tarde y este miércoles por la mañana lucía vacío. Aun así la petición es que “no importa cuánto se tarden en rescatarlos, pero lo que rescaten”.

