Coyuca está sitiado por criminales, acusan pobladores

ACAPULCO. Pobladores de Coyuca de Catalán acusan que se encuentran atrapados por grupos criminales que bloquean los caminos y por ello ya escasean los alimentos.

En dos videos, los pobladores solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la presencia permanente de la Guardia Nacional en las localidades de Ejido Guajes de Ayala, Hacienda de Dolores, El Pescado y El Zapote para devolverles la seguridad.

"Exigimos que la Guardia Nacional se quede de manera permanente en nuestro ejido, debido a que nuestro pueblo todavía está sitiado y tememos por nuestros niños, mujeres y ancianos" dijo una de las mujeres que aparecen en el video, en el que se aprecian más de 30 personas, incluidos niños.

Acusaron también que ya escasean los alimentos, productos básicos y medicinas, por lo que solicitaron apoyo de los programas federales del Bienestar, los cuales no les han llegado.

"Ayuden, los caminos están tapados, no hay cómo pasar comida, estamos atrapados, todos aquí. No hay medicina para los niños, el enfermero ya se fue, ya no hay nada", suplicó una de las mujeres.

Otra de las habitantes que aparecen en los videos señaló que los sicarios han ido a provocar balaceras, por lo que se tuvieron que esconder en una clínica.

El 26 de febrero, el Sol de Acapulco informó sobre el asesinato de al menos ocho personas tras los ataques de presuntos integrantes de un grupo delictivo en localidades de la sierra de Coyuca de Catalán. Los pobladores indicaron que eran al menos 15 las personas muertas.

Ese mismo día, por la tarde, efectivos del Ejército arribaron en helicópteros a la localidad de El Pescado para rescatar a 40 niños y alrededor de 50 mujeres que se encontraban refugiados en una clínica. Sin embargo, los militares se retiraron al día siguiente.

Mientras tanto, en Acapulco un camión urbano fue incendiado en la colonia Bella Vista, con lo que suman tres días de ataques contra transportes de pasajeros y puestos semifijos del puerto.

El lunes por la noche dos vehículos fueron incendiados, mientras que el domingo presuntos criminales prendieron fuego a dos locales del mercado de Tepito en el Centro.

Los ataques se atribuyen a grupos de la delincuencia organizada que extorsionan a transportistas y comerciantes.