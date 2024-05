Suman más de 100 muertes de monos aulladores en Tabasco

A pesar de que disminuyó la mortandad de monos aulladores en Tabasco, la cifra de decesos ya supera los 100 ejemplares, según lo señaló Gilberto Pozo Montuy, director de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A. C. (Cobius). Tan sólo este martes 21 de mayo de 2024 se encontraron cuatro primates sin vida en el municipio de Comalcalco, donde se llevó a cabo la liberación de algunos ejemplares que fueron rescatados.

Sin embargo, no acudieron representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que aún están viendo el tema de la causa de los decesos en los últimos días. Pozo Montuy indicó que se están coordinando con dicha dependencia y con especialistas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para reunir los datos sobre el número de ejemplares que han perecido. “No podemos dar una cifra precisa, pero ya superó los 100 individuos”, dijo.

Cabe señalar que las lluvias que se registraron el pasado fin de semana así como las brigadas de apoyo, contribuyeron para evitar la muerte de más monos saraguatos en las Unidades de Manejo Ambiental, así como en las zonas selváticas de la Perla de la Chontalpa.

Mientras tanto, continúan funcionando las unidades de atención médica en dicho municipio y Cunduacán, con veterinarios y especialistas en primates para dar atención a los ejemplares de mono saraguato afectados por el calor extremo. La primera unidad se localiza en la División Académica Multidisciplinaria de la UJAT en Comalcalco, y la otra en el municipio de Cunduacán.

Mortandad de monos se ha registrado en 30 localidades

Del pasado 4 de mayo a la fecha, la Alianza Nacional para la Conservación de Primates ha recibido más de un centenar de reportes por la muerte de monos aulladores en al menos 30 localidades del estado. Debido a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que se había dado instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender esta situación, por lo que la autoridad federal dio a conocer que trabajan de manera coordinada con el sector académico y centros zoológicos de la región para atender la muerte de ejemplares de vida silvestre en Tabasco y Chiapas reportados recientemente.

La Semarnat, a través de su Dirección General de Vida Silvestre y de sus oficinas de representación en Tabasco y Chiapas junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se mantiene atenta a los resultados de los análisis que realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para determinar las causas de muerte de primates y descartar cualquier tipo de virus o enfermedad.

De acuerdo al comunicado que compartieron el lunes 20 de mayo del presente año, hasta el momento se comparten diversas hipótesis sobre la razón de estas muertes como golpes de calor, deshidratación, desnutrición o fumigación de plantíos con agrotóxicos, por lo que también se realizarán estudios para determinar la causa.

La dependencia se mantiene atenta al desarrollo de estos sucesos a través del sector ambiental y en coordinación con las demás instancias, dependencias y actores que sean necesarios, y continúa en coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el gobierno del Estado a través de Protección Civil, las unidades de manejo Yumká y El Mono del Cacao, ambas en Tabasco, así como el Zoomat, en Chiapas, para atender esta situación.

Empatía y solidaridad de tabasqueños hacia los monos

En Ciudad Tecolutilla del municipio de Comalcalco, existe una veterinaria, que hasta hace poco operaba de manera normal, atendiendo a diversos animales, como perros, gatos, etc. El lugar está a cargo del médico veterinario zootecnista (MVZ) Sergio Valenzuela. Eran las cuatro de la tarde cuando el veterinario se disponía a bajar las cortinas de su clínica, pero en ese momento, abruptamente tocaron a su puerta: Era un grupo de rescatistas voluntarios de la comunidad, que tenían en sus brazos a muchos monos aulladores que estaban al borde de la muerte. Casi como una súplica, los rescatistas le pidieron que auxiliara a los primates, sólo que había una dificultad: Al ser una asociación de rescatistas voluntarios no tenían el dinero suficiente para pagarle las atenciones que los animales necesitaban en ese momento.

El médico no dudó ni un sólo momento y los pasó rápido a la sala de cuidados intensivos, en donde junto a su personal, empezó a darles los primeros auxilios a los monos que agonizaban, mencionando que el dinero no era necesario, puesto que el carácter de su profesión es ayudar a los animales. El grupo de rescatistas voluntarios está conformado por ciudadanos jóvenes, adultos mayores, mujeres y niños, que fielmente han dirigido sus vidas a ayudar a las personas que más lo necesitan, y es dirigido por el técnico en urgencias médicas Carmen Aguilar López, que año con año se han dedicado a salvar las vidas de muchas personas.

Pero esta vez, nos cuenta que aquella tarde se encontraban en un recorrido de rutina para brindar auxilio a muchas personas de las comunidades de la Perla de la Chontalpa, y cuando llegaron se sorprendieron, puesto que siempre salvan vidas humanas, pero esta vez les tocaría llevar a muchos monos que se encontraban a punto de morir, puesto que su lema siempre ha sido que "el que no nace para servir, no sirve para vivir”. Autoridades ambientales como la Profepa habían decidio ir a la clínica veterinaria para liberar a los monos que ya estaban recuperados en su hábitat, pero al enterarse de la presencia de medios de comunicación no asistieron al encuentro para la liberación, puesto que hasta el momento no se dado ninguna declaración por parte de esta institución.

Miembros del Ejército Mexicano que también se encontraban en el lugar para auxiliar a todas las personas que poco a poco se iban uniendo para llevarles víveres y agua a los primates ya dentro de su hábitat, procedieron a dar diversos recorridos en las zonas aledañas a Ciudad Tecolutilla; uno de los puntos fue el poblado Francisco I. Madero, una hacienda cacaotera del lugar, donde se percataron por parte de los vecinos que se encontraban diversas especies de monos saraguatos y aulladores en la zona, por lo que empezaron a bajar canastas de fruta y agua potable, y procedieron a adentrarse en la zona para colocar en cada árbol los víveres y el agua que los necesitaban.

Tal fue la sorpresa de los rescatistas y habitantes al percatarse de que seguían cayendo al suelo muchos ejemplares sin vida, mientras que otros estaban escondidos entre el follaje en estado de putrefacción; tan sólo en esa zona se contabilizó un total de cuatro primates muertos, por lo que los militares empezaron a cavar pequeños agujeros en la tierra para poder darles sepultura. La ayuda de diversas personas, militares, habitantes y rescatistas dejó ver la unión y la pasión por ayudar que los tabasqueños tienen cuando ocurre un desastre ambiental, pues es lo que caracteriza a las personas en Tabasco.

