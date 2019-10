Defraudados por cajas de ahorro piden apoyo a Puebla

PUEBLA. Las cajas de ahorro Impulso de Oriente y Casa San Martín defraudaron a más de cuatro mil familiares de migrantes que ahí guardaban parte de las remesas que cobraban, por ello, los afectados solicitaron apoyo del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, durante la Jornada de Atención Ciudadana.

Martha Fernández Fernández, quien acudió con representantes de unos 60 afectados, detalló que desde septiembre del año pasado desaparecieron estas cajas que se ubicaban en el municipio de Libres, donde las personas guardaban ahorros que iban desde 100 mil a los 4.5 millones de pesos, productos de las remesas que les envían sus familiares de Estados Unidos.

La afectada detalló que las cajas de ahorro comenzaron a operar entre 2009 y 2012, pero desde septiembre del año pasado desaparecieron y no hay rastro de los responsables, quienes “se llevaron millones de pesos”.

“Estaban registradas como bancos. Para la fecha en que me correspondía hacer movimiento de recursos me dijeron que ya no existía, que habían cerrado todas las cajas en donde se encontraban, que era en diferentes municipios de Puebla; entonces nos dimos a la tarea de solicitar apoyo con diferentes instancias para que nos apoyaran a recuperar nuestro dinero”, detalló Martha Fernández.

Además de solicitar al gobernador que se investigue a las cajas de ahorro que los desfalcaron, también le pidieron apoyos económicos, sobre todo para las familias que perdieron todos sus recursos a partir del fraude realizado por las financieras fraudulentas.

Los afectados por el fraude viajaron desde el municipio de Ixtacamaxtitlán para hacer de conocimiento al gobernador sobre la situación, sin embargo, aclaran que también hay perjudicados en diversos municipios del estado donde había sucursales de Impulso de Oriente y Casa San Martín.

Martha Fernández agregó que varios de los afectados se dedican a trabajar el campo en sus comunidades, por lo que también han tenido bajas en la producción de sus cultivos, derivado de la falta de recursos luego de la desaparición de las cajas de ahorro.