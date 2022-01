Desalojan Colegio Humboldt en Puebla por posesión del inmueble

Las instalaciones del Colegio Humboldt fueron desalojadas por un conflicto en la posesión del inmueble, motivo por el que la institución anunció el retorno a la educación virtual para sus estudiantes a partir del 26 de enero y solicitó a los padres de familia que acudieran a recoger las pertenencias de sus hijos.

El también conocido como Colegio Alemán de Puebla emitió un comunicado en el que solicitó a los padres de familia y alumnos que acudieran ayer a las instalaciones para recoger artículos personales, útiles escolares u otros materiales, ya que posteriormente les sería imposible ingresar.

En un comunicado, la institución anunció que la suspensión de las clases presenciales obedecía al aumento en los casos positivos de COVID-19 y a “cuestiones internas” que informaría posteriormente.

Padres de familia dijeron a El Sol de Puebla que el Colegio les notificó que al menos 14 grupos permanecían en cuarentena debido a que se presentaron contagios de COVID-19, mientras que varios maestros estaban infectados y en tratamiento.

Asimismo, les confirmaron que existe un proceso administrativo del cual la institución no aportaría mayores datos por encontrarse en una fase de negociación, aunque negó que la escuela haya sido embargada o tenga problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior, debido a que los paterfamilias se percataron de que el mobiliario e insumos de la escuela fueron retirados de las instalaciones, justo ayer en el horario en que ellos acudieron por los artículos de los estudiantes.

Un comunicado de la Fundación Humboldt A. C. dirigido a quienes integran su comunidad, explica que existe un conflicto administrativo por el uso de las instalaciones del colegio, ya que no se firmó un nuevo convenio de comodato para su uso.

El documento detalla que las instalaciones del Humboldt fueron otorgadas por la fundación mediante un contrato de comodato, que venció desde el 31 de diciembre de 2020; sin embargo desde el 2014 el Colegio emprendió sin éxito una serie de demandas para reclamar la propiedad del inmueble, motivo por el que la fundación le ofreció como alternativa firmar un nuevo convenio para el uso de los espacios.

“El Colegio Humboldt A. C., con el carácter de comodatario, con la intención de ostentarse y ser declarado dueño, inició una serie de demandas, juicios y ataques judiciales contra la Fundación Humboldt A. C., la cual obtuvo sentencia definitiva emitida en el mes de julio de 2021 por un Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito Federal en Puebla, dándole la razón a la Fundación Humboldt A. C., en el sentido de haber sido reconocida como dueña y titular de todos los derechos de propiedad, así como de los frutos y accesorios que derivan de esta”.

De acuerdo con la Fundación, el plazo máximo para suscribir un nuevo convenio de comodato con el Colegio, para que pueda seguir ocupando el inmueble y las instalaciones es el 26 de enero de 2022.

Dicho contrato, acotó, se deberá suscribir ante el Juez Competente para que el Colegio se encargue de administrar la actividad educativa en el inmueble, pero con “condiciones de transparencia y vigilancia”.

El Colegio El Colegio Humboldt, ubicado en la Avenida Cholultecas, sin número, en Cuautlancingo, ofrece educación de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, además de atención en nivel maternal. Es una escuela con tradición en Puebla y reconocida por la Conferencia Permanente por los Ministros de Cultura y Educación Publica de los Estados de Alemania y ofrece el Albitur, que es el diploma más elevado al que se puede aspirar en aquel país.

