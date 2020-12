Desastrosa la entrega de apoyos a damnificados en Tabasco

VILLAHERMOSA. Aglomeraciones en pleno semáforo naranja por la pandemia del Covid-19, masivos reclamos de damnificados, acusaciones de fraude y la presunta politización para favorecer a simpatizantes de Morena dejó la entrega de apoyos de la Secretaría de Bienestar a los afectados por las inundaciones en Tabasco.

Sociedad civil, sectores productivos y actores políticos calificaron la organización y logística implementada por los gobiernos federal y estatal como "desastrosa", además de "insuficiente", la cual fue realizada en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la participación de varias dependencias, tanto locales como federales.

A un día de que termine el plazo para la entrega de la ayuda, siguen las largas filas de afectados en espera de ser beneficiados con el apoyo de 10 mil pesos.

Los censos de las autoridades señalan que fueron 200 mil las viviendas afectadas en Tabasco por las inundaciones a causa de las lluvias atípicas ocasionadas por los frentes fríos que se presentaron en octubre y por los huracanes Iota y Eta que provocaron el desbordamiento de ríos y presas.

La entrega de recursos en efectivo coincide con un significativo repunte de contagios de coronavirus en la entidad.

Según el Comunicado Técnico Diario de la propia Secretaría de Salud, hasta el viernes Tabasco registraba 40 mil 974 casos confirmados de Covid-19, tres mil 186 fallecimientos, así como 34 mil 907 pacientes recuperados, dos mil 71 activos y 187 hospitalizados por padecimientos respiratorios, de los cuales 126 resultaron positivos, 40 esperan los resultados de sus pruebas PCR y 21 negativos. Tan sólo en una semana se dispararon los casos, poniendo al estado al borde de un nuevo confinamiento.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, consideró que con el caos que genera la Secretaría de Bienestar con los pagos de apoyos la entidad está más cerca de regresar al semáforo rojo en materia epidemiológica, lo que sería catastrófico para todos los sectores productivos.

Comerciantes, representantes y agremiados de dichos sectores productivos criticaron que el gobierno haya vuelto a implementar medidas restrictivas para los horarios de operación y venta cuando falló en garantizar el orden y evitar contagios en las aglomeraciones ocurridas durante la entrega de los apoyos.

ACUSAN POLITIZACIÓN

"Los grandes responsables de que haya un rebrote de Covid-19 son los gobiernos federal y estatal por sus malas estrategias en la entrega de apoyo a los damnificados, sostuvo el dirigente estatal del PRD, Francisco Javier Cabrera Sandoval, quien aseveró que la Secretaría de Bienestar realiza un manejo "podrido" en el operativo de pagos y los responsabilizó de las pérdidas que está sufriendo el sector comercial por las nuevas medidas sanitarias.

El dirigente perredista acusó que el titular de la dependencia, Javier May Rodríguez, dio una dirección no social, no humana a este operativo y direccionó los apoyos hacia la estructura de Morena, es decir, que lo entregaron a sus militantes y simpatizantes.

El Heraldo de Tabasco documentó, tanto en el periodo de censos como en la entrega de apoyos, una serie de irregularidades e incidentes que convirtieron la ayuda a los damnificados en un verdadero problema de salud, de movilidad y hasta de seguridad pública.

Desde que personal de la Secretaría de Bienestar inició con los pagos a los afectados por la inundación, los damnificados manifestaron en todo momento su preocupación de quedar fuera de los apoyos, tras comprobarse que a varios les fue negado el recurso bajo el argumento de que los folios no aparecen en el sistema.

También hay quejas de que varias personas intentaron defraudar fungiendo como intermediarios entre la Secretaría de Bienestar y los damnificados, y que el documento no llevaba la firma de los "siervos de la nación" que los encuestaron.

Otras denuncias corresponden a personas cuyos inmuebles presuntamente no sufrieron daños con las crecientes, sin embargo fueron censados y recibieron el apoyo.

La Secretaría de Bienestar aún no ha informado sobre el número de personas que no ha podido cobrar el apoyo ni los mecanismos de reclamación que implementarán para desahogar las quejas.

Para realizar la entrega de recursos la Secretaría de Bienestar habilitó oficinas itinerantes en los 17 municipios que sufrieron pérdidas y daños, siendo alrededor de 26 los centros de pago instalados. Cabe señalar que en los ubicados en la ciudad de Villahermosa fueron los que mayor número de incidencias reportaron pese al operativo implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, cuyos elementos, al mando de Hernán Bermúdez Requena, reconocieron estar rebasados para contener las aglomeraciones que se dieron.

En su momento, el gobernador de de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dijo que esta ayuda es histórica para el estado, pues "nunca se había apoyado de forma directa a aproximadamente 240 mil habitantes afectados con recursos económicos, aparte de la entrega de enseres domésticos".