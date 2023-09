El Sol de San Luis gana premio internacional de periodismo turístico por suplemento 2 Horas

El Sol de San Luis, de Organización Editorial Mexicana (OEM, fue reconocido en el Premio Internacional Pasaporte abierto gracias al suplemento 2 Horas.

La Organización Mundial de Periodismo Turístico reconoció al suplemento 2 Horas en la categoría Medio Especializado en Turismo.

El suplemento tuvo su origen en San Luis Potosí, y actualmente se reproduce en otras editoras de la OEM. Inició con 10 diarios en el bajío mexicano, a los que se han sumado otros destinos en el centro del país.

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

El Premio Internacional Pasaporte abierto galardona año con año lo más destacado de la comunicación especializada en turismo y del turismo en general, adscritos a su plataforma.

Este evento se realiza en el marco del día del “Periodista Turístico” y en esta ocasión el evento se celebró en Chiriquí, Panamá, con participantes de países como México, Brasil, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia, Honduras, España y Cuba.

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

San Luis capital se llevó por segundo año consecutivo el “Gran Premio Pasaporte Abierto” por la inclusión que se realiza desde la dependencia de Turismo Municipal con el proyecto de “Sentir Para Ver".

En éste, personas con discapacidad visual realizan un recorrido por el centro histórico de la capital potosina a personas sin discapacidad con los ojos vendados para que conozcan la ciudad a través de los sentidos y descubran la belleza desde otro punto de vista.

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

Asimismo, la presea a “Mejor Propuesta Turística” fue entregada a la empresa “San Luis en Bici”, quienes a través de un recorrido por el centro histórico de San Luis Potosí Capital narran la trayectoria y la importancia no sólo de los lugares en el camino, sino de la bicicleta y la tradición que deja en la ciudad.

La lista de los ganadores:

México

1. Sentir para ver. San Luis Capital. México (GRAN PREMIO PASAPORTE ABIERTO).

2. Impuesto sobre hospedaje, entre la sospecha y la desconfianza. Istar Meza. México (Investigación Periodística).

3. Suplemento Turismo Diario El Sol de San Luis. San Luis Potosí. México (Medio Especializado en Turismo).

4. San Luis en Bici. San Luis Capital. México (Mejor propuesta Turística).

5. Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. México (Organismo Colaborador).

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

Brasil

1. Programa de TV Viaje Por Aí. Brasil (Medio Especializado en Turismo).

2. Rota da Cachaça, Areia, Paraíba. Brasil (Mejor propuesta Turística).

3. Felipe Augusto. Prefeito Sao Sebastiao, Brasil (Emprendedor Turístico Comprometido).

4. Luciana Balbino. Areia, Paraíba, Brasil (Emprendedor Turístico Comprometido).

5. Chef Eudes Assis, dono do restaurante Taioba. Brasil (A la Trayectoria).

República Dominicana

1. Cocina Solidaria: la acción que ha salvado de la hambruna a millones de personas en el mundo. Juan de Dios Valentín. República Dominicana (Originalidad).

2. Date 2023. República Dominicana (Evento del Año).

3. Capcana, República Dominicana (Destino Turístico Responsable).

4. Consorcio Energético Punta Cana - Macao, S.A (CEPM). República Dominicana (Trabajo en Equipo).

Argentina

1. Las más bellas capillas cordobesas, sus secretos y leyendas. Mariana Otero y Patricia Molaioli. Argentina (Investigación Periodística).

2. María Ulivi. Argentina (A la Trayectoria).

Chile

1. www.saborysaber.cl. Chile (Medio Especializado en Turismo).

2. Paola Andrea Fernandez Chamaca. Chile (A la Trayectoria).

Panamá

1. Mirtha Rodríguez Mendieta (GRAN PREMIO PASAPORTE ABIERTO).

Colombia

1. Turismo sin límites. Colombia (Medio Especializado en Turismo).

Honduras

1. Honduras: Tela, la ciudad con las mejores playas de Centroamérica. Leonel Armando Espinosa Flores. Honduras (Originalidad).

España

1. Cómo el afrobeats nigeriano ha conquistado a las ‘tiktokers’ iraníes y al resto del mundo. Lucía Foraster Garriga. España (Relevancia Social).

Perú

1. Una experiencia inclusiva en San Luis Potosí. Eric Barrantes. Perú (Reconocimiento de los otros).

Cuba

1. Specialized tourism for the rich variety of the Dominican Republic’s flora. Adrián R. Morales González. Cuba (Investigación Periodística) como Medio Especializado en Tirismo

Publicado originalmente en El Sol de San Luis